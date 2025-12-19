बुजुर्ग को किडनैप किया, फिर महिला से संबंध बनाने को कहा..., अश्लील वीडियो बनाकर मांगे 10 करोड़

राजस्थान में कोटपूतली-बहरोड जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 दिसंबर को प्रॉपर्टी कारोबारी कैलाश विजयवर्गीय के अपहरण और फिरौती मामले का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने पहले तो प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण किया. उसके बाद कारोबारी को हथियार के नोक पर एक महिला से अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. इस दौरान आरोपियों ने कारोबारी के अश्लील वीडियो बनाए और वीडियो की मदद से कारोबारी को ब्लैकमेल करने लगे. पैसे नहीं देने पर वे वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे.

और पढ़ें

12 दिसंबर की सुबह करीब साढ़े 9 बजे 65 वर्षीय कैलाश विजयवर्गीय जब शिव मंदिर से पूजा करके निकल रहे थे, उस समय बदमाशों ने एक सफेद शिफ्ट गाड़ी में उनका अपहरण कर लिया. बदमाश उन्हें एक सुनसान स्थान पर ले गए. जहां उन्होंने हवाई फायर कर पीड़ित को डराया और जमकर मारपीट की. आरोपी ने हथियार के बल पर कैलाश विजयवर्गीय के एक महिला से अवैध संबंध बनवाए और इस दौरान व्यापारी के अश्लील वीडियो बनाए. अश्लील वीडियो बनाकर फिरौती मांगी.

आरोपियों ने एक महिला साथी के साथ पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. पुलिस की त्वरित घेराबंदी के डर से बदमाशों ने पीड़ित को 4 घंटे के भीतर ही बोपिया स्टैंड के पास छोड़ दिया और फरार हो गए थे.

Advertisement

पुलिस ने इस वारदात में शामिल चार आरोपी विकास उर्फ विक्का गुर्जर, संदीप उर्फ धोलाराम गुर्जर, कृष्ण गुर्जर और शेरसिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है. इन बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था. एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने तकनीकी सहायता और मुखबिरों की सूचना पर चारों आरोपियों को दस्तयाब किया. एसपी ने कहा कि आरोपी उससे पूछताछ के आधार पर इस मामले में फरार महिला को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

---- समाप्त ----