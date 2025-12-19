scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

बुजुर्ग को किडनैप किया, फिर महिला से संबंध बनाने को कहा..., अश्लील वीडियो बनाकर मांगे 10 करोड़

राजस्थान के कोटपूतली-बहरोड़ जिले में प्रॉपर्टी कारोबारी के अपहरण और अश्लील वीडियो बनाकर 10 करोड़ की फिरौती मांगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार इनामी आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे षड्यंत्र का खुलासा किया है. मामले में शामिल एक महिला आरोपी की तलाश जारी है.

Advertisement
X
बुजुर्ग को किडनैप कर बनाई अश्लील वीडियो, मांगे 10 करोड़ (Photo: Representational image)
बुजुर्ग को किडनैप कर बनाई अश्लील वीडियो, मांगे 10 करोड़ (Photo: Representational image)

राजस्थान में कोटपूतली-बहरोड जिला पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 दिसंबर को प्रॉपर्टी कारोबारी कैलाश विजयवर्गीय के अपहरण और फिरौती मामले का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है.पुलिस ने बताया कि बदमाशों ने पहले तो प्रॉपर्टी कारोबारी का अपहरण किया. उसके बाद कारोबारी को हथियार के नोक पर एक महिला से अवैध संबंध बनाने के लिए मजबूर किया. इस दौरान आरोपियों ने कारोबारी के अश्लील वीडियो बनाए और वीडियो की मदद से कारोबारी को ब्लैकमेल करने लगे. पैसे नहीं देने पर वे वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहे थे.

12 दिसंबर की सुबह करीब साढ़े 9 बजे 65 वर्षीय कैलाश विजयवर्गीय जब शिव मंदिर से पूजा करके निकल रहे थे, उस समय बदमाशों ने एक सफेद शिफ्ट गाड़ी में उनका अपहरण कर लिया. बदमाश उन्हें एक सुनसान स्थान पर ले गए. जहां उन्होंने हवाई फायर कर पीड़ित को डराया और जमकर मारपीट की. आरोपी ने हथियार के बल पर कैलाश विजयवर्गीय के एक महिला से अवैध संबंध बनवाए और इस दौरान व्यापारी के अश्लील वीडियो बनाए. अश्लील वीडियो बनाकर फिरौती मांगी.

आरोपियों ने एक महिला साथी के साथ पीड़ित का अश्लील वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर 10 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी. पुलिस की त्वरित घेराबंदी के डर से बदमाशों ने पीड़ित को 4 घंटे के भीतर ही बोपिया स्टैंड के पास छोड़ दिया और फरार हो गए थे.

सम्बंधित ख़बरें

स्मार्ट वॉच से युवक ने बचाई खुद की जान. (Photo: Representational )
स्मार्टवॉच से युवक ने ऐसे बचाई किडनैपरों से अपनी जान, फिरौती नहीं देने पर हुआ था अपहरण
Bengaluru man earning Rs 60 lakh questions living in India over quality of life
मजदूर आरोपी और हाई प्रोफाइल किडनैपिंग... पुलिस ने ऐसे बेनकाब की अपहरण की साजिश
16 वर्षीय छात्रा ने की आत्महत्या, पुलिस पर लगा कार्रवाई न करने का आरोप
नकली नोटों के नेटवर्क का खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
Supreme Court पहुंचा Mewar राजपरिवार संपत्ति विवाद
Advertisement

पुलिस ने इस वारदात में शामिल चार आरोपी विकास उर्फ विक्का गुर्जर, संदीप उर्फ धोलाराम गुर्जर, कृष्ण गुर्जर और शेरसिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है. इन बदमाशों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था. एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई के निर्देशन में गठित विशेष टीमों ने तकनीकी सहायता और मुखबिरों की सूचना पर चारों आरोपियों को दस्तयाब किया. एसपी ने कहा कि आरोपी उससे पूछताछ के आधार पर इस मामले में फरार महिला को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement