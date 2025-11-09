scorecardresearch
 

Feedback

लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से जानलेवा हमला... अलवर में पंचायत बनी रणभूमि, 8 लोग घायल

राजस्थान के अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र के हुरू का बास शेरपुर गांव में पंचायत के दौरान दो समुदायों में विवाद हिंसक झड़प में बदल गया. करीब 80-90 लोगों ने दलित परिवार पर लाठी-डंडों और धारदार हथियारों से हमला कर आठ लोगों को घायल कर दिया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात काबू में किए और मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

Advertisement
X
हथियारबंद भीड़ ने बरसाए डंडे और पत्थर.(Photo: Screengrab)
हथियारबंद भीड़ ने बरसाए डंडे और पत्थर.(Photo: Screengrab)

राजस्थान के अलवर जिले के नौगांवा थाना क्षेत्र के हुरू का बास शेरपुर गांव में दो समुदायों के बीच हुआ विवाद हिंसा में बदल गया. आपसी समझौते के लिए बुलाई गई पंचायत अचानक रणभूमि बन गई जब एक समुदाय के करीब 80 से 90 लोगों ने दलित परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया.

दरअसल, गांव में पहले दोनों पक्षों के बीच समझौते की बात चल रही थी. समाज के लोगों की मौजूदगी में 7 नवंबर को पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन इसी दौरान विवाद भड़क गया. देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया और पंचायत में आए कुछ लोगों ने लाठी, डंडे और धारदार हथियार निकाल लिए.

यह भी पढ़ें: अलवर: जिप्सी के सामने आ गया टाइगर, पर्यटकों की थमी सांस, Video

सम्बंधित ख़बरें

किसानों ने प्याज की फसल पर क्यों चलाया ट्रैक्टर? 
किसानों ने प्याज की खड़ी फसल को ट्रैक्टर चलाकर किया नष्ट. (Photo: Screengrab)
राजस्थान: किसानों ने खड़ी प्याज की फसल पर चलाया ट्रैक्टर, लाखों का हुआ नुकसान 
Tiger
जिप्सी के सामने आ गया टाइगर, पर्यटकों की थमी सांस, Video  
रूस में अलवर के छात्र की मौत 
अलवर के छात्र का रूस में मिला शव. (File Photo: ITG)
रूस में मिला अलवर के छात्र का शव, 19 दिन से था लापता 

हथियारबंद भीड़ ने बरसाए डंडे और पत्थर
पीड़ित पक्ष के अनुसार, मुस्लिम समुदाय के करीब 80–90 लोग, जिनमें हाजी इस्माइल, अजरु, रिजवान, अलीजान, मौसम और तारीफ जैसे लोग शामिल थे, हथियारों से लैस होकर पहुंचे और हमला बोल दिया. हमलावरों ने घरों पर पथराव किया, महिलाओं और जानवरों तक को नहीं बख्शा. ईश्वर चंद, दीवानचंद, अमन, मुकलेश, समोती, कविता, कृष्णा और मोनिका गंभीर रूप से घायल हुए.

Advertisement

पुरानी रंजिश बनी झगड़े की जड़
घटना के पीछे 2 नवंबर की एक पुरानी रंजिश बताई जा रही है. उस दिन ईश्वर चंद के बेटे पवनदीप को गांव के ही रासीद, तारीफ और ईमरान ने अपनी थार गाड़ी में जबरन उठाकर ले गए थे और उसकी मारपीट कर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया था. इस मामले की रिपोर्ट पहले ही नौगांवा थाने में दर्ज कराई गई थी. इसी विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और बिगड़ गया.

देखें वीडियो...

गांव में तनाव, पुलिस ने संभाला मोर्चा
हमले के बाद गांव में तनाव फैल गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में लिया. सभी घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौगांवा लाया गया, जहां से कुछ को अलवर रेफर कर दिया गया. ग्रामीणों का कहना है कि अगर पुलिस देर से पहुंचती तो बड़ा हादसा हो सकता था.

पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच जारी
पीड़ित पवन पुत्र ईश्वर चंद की रिपोर्ट पर नौगांवा थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने कहा कि सभी आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा. वहीं, घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिससे गांव में माहौल अभी भी तनावपूर्ण बना हुआ है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    लव राशिफल
    Buxar Election
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Bihar Election 2025
    Alinagar MLA
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Advertisement