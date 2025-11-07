अलवर: जिप्सी के सामने आ गया टाइगर, पर्यटकों की थमी सांस, Video

राजस्थान के मशहूर सरिस्का टाइगर रिजर्व में गुरुवार का दिन पर्यटकों के लिए यादगार बन गया. सदर रेंज में सफारी पर निकले सैलानियों को टाइगर ST-2304 की झलक देखने को मिली. बाघ करीब एक घंटे तक सफारी ट्रैक पर ही घूमता रहा और कई बार पर्यटकों की जिप्सी के पास तक आ गया.

शुरुआत में पर्यटक बाघ को देख कर बेहद खुश हुए और रोमांचित नजर आए. लेकिन जब टाइगर धीरे-धीरे जिप्सी के करीब आने लगा तो माहौल तनावपूर्ण हो गया. उस वक्त सभी की सांसें थम गईं. सफारी ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत गाड़ी को पीछे लिया. कुछ देर तक बाघ वहीं आसपास मंडराता रहा और फिर जंगल की ओर चला गया.

बाघ को देखकर झूमने लगे पर्यटक

बताया जा रहा है कि उस समय ट्रैक पर करीब 12 जिप्सियां थीं, जिनमें लगभग 60 पर्यटक सवार थे. टाइगर के दहाड़ने और जीभ बाहर निकालने के अंदाज को देखकर लोग रोमांच से झूम उठे. इस सीजन में टाइगर ST-2304 की यह पहली साइटिंग थी.

पर्यटकों की जिप्सी की तरफ आया टाइगर

इससे पहले ST-9 और ST-21 टाइगर्स की लगातार झलक मिल रही थी. सरिस्का के डीएफओ अभिमन्यु ने बताया कि ST-2304 पहले अकबरपुर रेंज में था और अब उसने अपनी टेरिटरी बढ़ाकर सदर रेंज तक पहुंचा दी है. टाइगर के आने से यहां के पर्यटकों का उत्साह और बढ़ गया है.

