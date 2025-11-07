scorecardresearch
 

अलवर: जिप्सी के सामने आ गया टाइगर, पर्यटकों की थमी सांस, Video

सरिस्का टाइगर रिजर्व में गुरुवार को पर्यटकों को टाइगर ST-2304 की रोमांचक साइटिंग हुई. बाघ करीब एक घंटे तक पर्यटकों की जिप्सी के आसपास घूमता रहा. जैसे ही वह जिप्सी के पास पहुंचा, पर्यटकों की सांसें थम गईं और ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए गाड़ी पीछे ली. बाद में बाघ जंगल की ओर लौट गया.

सरिस्का में दिखा टाइगर ST-2304 (Photo: Himanshu Sharma/ITG)
सरिस्का में दिखा टाइगर ST-2304 (Photo: Himanshu Sharma/ITG)

राजस्थान के मशहूर सरिस्का टाइगर रिजर्व में गुरुवार का दिन पर्यटकों के लिए यादगार बन गया. सदर रेंज में सफारी पर निकले सैलानियों को टाइगर ST-2304 की झलक देखने को मिली. बाघ करीब एक घंटे तक सफारी ट्रैक पर ही घूमता रहा और कई बार पर्यटकों की जिप्सी के पास तक आ गया.

शुरुआत में पर्यटक बाघ को देख कर बेहद खुश हुए और रोमांचित नजर आए. लेकिन जब टाइगर धीरे-धीरे जिप्सी के करीब आने लगा तो माहौल तनावपूर्ण हो गया. उस वक्त सभी की सांसें थम गईं. सफारी ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत गाड़ी को पीछे लिया. कुछ देर तक बाघ वहीं आसपास मंडराता रहा और फिर जंगल की ओर चला गया.

बाघ को देखकर झूमने लगे पर्यटक

बताया जा रहा है कि उस समय ट्रैक पर करीब 12 जिप्सियां थीं, जिनमें लगभग 60 पर्यटक सवार थे. टाइगर के दहाड़ने और जीभ बाहर निकालने के अंदाज को देखकर लोग रोमांच से झूम उठे. इस सीजन में टाइगर ST-2304 की यह पहली साइटिंग थी.

पर्यटकों की जिप्सी की तरफ आया टाइगर

इससे पहले ST-9 और ST-21 टाइगर्स की लगातार झलक मिल रही थी. सरिस्का के डीएफओ अभिमन्यु ने बताया कि ST-2304 पहले अकबरपुर रेंज में था और अब उसने अपनी टेरिटरी बढ़ाकर सदर रेंज तक पहुंचा दी है. टाइगर के आने से यहां के पर्यटकों का उत्साह और बढ़ गया है.

