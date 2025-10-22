रूस से MBBS कर रहा अलवर का युवक हुआ लापता, नदी किनारे जैकेट और मोबाइल मिला

अलवर जिले के लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के कफनवाड़ा गांव का 24 वर्षीय अजीत सिंह रूस में रहस्यमय तरीके से लापता हो गया है. अजीत Bhaskir State Medical University, Ufa (Russia) में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा था. बीते चार दिन से उसका कोई सुराग नहीं मिला है.
परिजनों ने बताया कि अजीत की आखिरी बार बात 19 अक्टूबर की रात करीब 11 बजे हुई थी. इसके बाद से उसका मोबाइल बंद आने लगा. अगली सुबह उसके दोस्तों ने सूचना दी कि अजीत का मोबाइल फोन और जैकेट नदी किनारे मिले हैं. यह खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया.
लापता युवक का चार दिन से कोई सुराग नहीं
परिजनों का कहना है कि अजीत बहुत होनहार और शांत स्वभाव का लड़का है. उसके अचानक गायब होने से पूरा परिवार सदमे में है. पिता रूप सिंह चौघरी ने कहा कि उन्हें बेटे के साथ किसी अनहोनी या साजिश की आशंका है.
परिवार ने भारत सरकार और विदेश मंत्रालय से तुरंत मदद की मांग की है. परिवार रूस में पढ़ रहे अजीत के दोस्तों से लगातार संपर्क में है. कुछ रिश्तेदार रूस जाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि वहां जाकर स्थिति का पता लगा सकें.
युवक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
गांव में अजीत के लापता होने की खबर से माहौल गमगीन है. परिवार के लोग रो-रोकर बेहाल हैं और किसी ने दो दिन से खाना नहीं खाया है. गांव के लोगों ने भी सरकार से छात्र को जल्द खोजने की अपील की है.