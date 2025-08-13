साइबर शातिरों के खिलाफ अलवर पुलिस का बड़ा एक्शन, 5 को किया गिरफ्तार

अलवर पुलिस का साइबर फ्रॉड के खिलाफ बड़ा एक्शन सामने आया है. किराए पर बैंक खाता लेकर ठगी का पैसा डलवाने वाले 5 ठगों को मालाखेड़ा थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इन बैंक खातों में करीब 4 करोड रुपए साइबर फ्रॉड की राशि डलवाई गई और उसके बाद निकाली गई. फिलहाल आरोपियों के खिलाफ विभिन्न जिलों व राज्यों के थानों में 20 से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई है.

अलवर पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि साइबर ठगी के खिलाफ एक्शन लेते हुए मालाखेड़ा थाना पुलिस ने पांच बदमाश नरेंद्र कुमार मीणा उम्र 23 साल, जगदीश मीणा उम्र 25 साल, सत्येंद्र सैनी, नीरज कुमार और हितेश उर्फ गब्बर उम्र 25 साल को गिरफ्तार किया है. सभी लोग मालाखेड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं. पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने बताया कि ये लोग बैंक खाता किराए पर लेकर उसमें ऑनलाइन ठगी की राशि डलवाते हैं.

अब तक इन लोगों ने जो बैंक खाता किराए पर लिए, उनमें चार करोड़ रुपए से ज्यादा का ट्रांजैक्शन किया गया. इनके खिलाफ देश के अलग-अलग राज्यों व शहरों में 20 से ज्यादा शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने बताया कि यह लोग जिन लोगों से बैंक खाता किराए पर लेते हैं. उनको भी कमीशन के रूप में राशि देते हैं. जिससे उनका फायदा मिलता है. ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है.

इसके अलावा पुलिस यह भी जांच कर रही है कि आखिर ये ठगी के पैसे का क्या करते थे. साथ ही किराए पर लिए गए बैंक खातों को कैसे ऑपरेट करते थे? एसपी ने कहा कि मेवात साइबर ठगी के लिए बदनाम है. हालांकि पुलिस साइबर ठगी को जड़ से खत्म करने के लिए लगातार एक्शन ले रही है. जिसके लिए स्पेशल टीम का भी गठन किया गया है.

