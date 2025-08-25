अलवर: शराब पार्टी में हुआ विवाद, पत्थर से पीट-पीट कर दोस्त ने ही कर दी युवक की हत्या

राजस्थान के अलवर से मामूल विवाद में पीट- पीटकर युवक की हत्या का मामला सामने आया है. यहां, 21 अगस्त को टपूकड़ा क्षेत्र में सोनू नाम के युवक का शव पड़ा हुआ मिला था. इसके बाद मामले की जांच पड़ताल में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि सोनू अपने दोस्तों के साथ शराब पार्टी कर रहा था. इस दौरान किसी बात को लेकर उन लोगों में बहस हो गई. शराब के नशे में इन लोगों ने पत्थर से पीट-पीट कर सोनू को मौत के घाट उतार दिया और उसके बाद लात घूसों से उसकी पसलियां तोड़ दी. सोनू की मौके पर ही मौत हो गई थी.

खैरथल तिजारा जिले के टपूकड़ा थाना क्षेत्र के तकीया की ढाणी के पास 21 अगस्त गुरुवार की देर रात शराब पार्टी के दौरान सोनू शर्मा की निर्मम हत्या का मामला सामने आया. टपूकड़ा थाना पुलिस ने हत्या के आरोप में शराब पार्टी के दौरान मौजूद एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपी ने शराब के नशे में आपसी कहासुनी होने के बाद लात घूसे व पत्थरों की चोट मारकर सोनू को घायल कर दिया था. परिजनों को घायल होने की सूचना दी गई थी.

परिजनों ने सूचना के दौरान आरोपी के कपड़ों पर खून देखकर उसे उसी समय पकड़ कर पुलिस के हवाले किया था. टपूकड़ा थानाधिकारी राजीव कुमार ने बताया कि सोनू दोस्तों के साथ मिलकर घर से कुछ दूरी पर एक खेत में शराब पार्टी कर रहा था. यहां से अन्य सभी लोग चले गए. लेकिन सोनू शर्मा और ऑटो चालक राजबीर उर्फ जैला पुत्र रामफल गुर्जर निवासी बुरहेड़ा वहीं पर बैठकर शराब पार्टी करते रहे.

उसी दौरान दोनों की कहासुनी हो गई. इस पर राजबीर उर्फ जैला ने शराब के नशे में लात घूंसे और घटना स्थल के पास पड़े पत्थरों से सोनू शर्मा पर हमला कर दिया. इस हादसे में सोनू गम्भीर रूप से घायल हो गया. सोनू के घायल होने पर आरोपी ने उसके छाती में पैर से वार कर उसे पूरी तरह से अधमरा कर दिया. उसके बाद राजबीर भाग कर उसके घर की तरफ आया. उसने घटना की जानकारी परिजनों को दी. परिजनों ने राजवीर के कपड़ों पर खून लगा देखा और मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने राजवीर को तुरंत हिरासत में लेकर मामले की जांच पड़ताल शुरू की. राजवीर जब होश में आया तो उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस मामले में जांच पड़ताल कर रही है. पुलिस ने कहा कि इस मामले में जल्द ही कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है.

