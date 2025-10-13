scorecardresearch
 

राजस्थान: लोगों से बैंक में खाते खुलवा करते थे ठगी... अजमेर से तीन ठग गिरफ्तार

राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने ठगों के एक गिरोह को पकड़ा है. यह गिरोह लोगों से बैंक में खाते खुलवाता था, फिर डिटेल्स लेकर खाते से रुपये उड़ा देता था. इसके अलावा गैंग लोगों के खाते पर लोन भी ले लेता था.

पुलिस की गिरफ्त में ठग. (Photo: Screengrab)
पुलिस की गिरफ्त में ठग. (Photo: Screengrab)

मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखने के लिए लोग बैंकों पर भरोसा करते हैं और अपने पैसे वहीं जमा करते हैं. लेकिन कुछ शातिर लोग इस भरोसे को तोड़ने में लगे हैं. क्योंकि अजमेर की सिविल लाइन थाना पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो भोले-भाले लोगों को लालच देकर उनके बैंक खातों से लाखों रुपये की धोखाधड़ी करता था. इस मामले में तीन आरोपियों - रितिक चौहान, तरुण चींटा, और सुनील आचरा - को गिरफ्तार किया गया है.

अनजाने में मेहनत की कमाई सौंपते थे गलत हाथों में 

पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया है कि ये आरोपी भोले-भाले लोगों को निशाना बनाते थे. वे उन्हें मुंह-मांगी रकम का लालच देकर उनके बैंक खाते खुलवाते थे. यह लालच कभी अच्छी नौकरी का वादा होता, कभी बम्पर ऑफर का, तो कभी किसी अन्य आकर्षक स्कीम का. इन भोले-भाले लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता था कि वे अनजाने में अपनी मेहनत की कमाई को गलत हाथों में सौंप रहे हैं.

यह भी पढ़ें: हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब के खिलाफ 32 FIR, रिटर्न के नाम पर करोड़ों की ठगी का आरोप

एक बार जब खाता खुल जाता, तो आरोपी उसे अपने इस्तेमाल में लाते थे. वे इन खातों के जरिए लाखों रुपये का लेन-देन करते थे, जिससे उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता था. इन खातों में जमा पैसे को वे किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल कर सकते थे.

सिविल लाइन थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग बैंक खातों से धोखाधड़ी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रितिक चौहान, तरुण चींटा, और सुनील आचरा को गिरफ्तार किया है. उनकी तलाशी लेने पर पुलिस को विभिन्न बैंकों के कई खाते, एटीएम कार्ड, और सिम कार्ड मिले.

5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए गिरफ्तार आरोपी

गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस अब उनके खातों की गहन जांच में जुटी है. ताकि इस पूरे गिरोह का नेटवर्क खंगाला जा सके और इसमें शामिल अन्य लोगों को भी पकड़ा जा सके. पुलिस का कहना है कि यह सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और इस मामले में और भी खुलासे होने की उम्मीद है.

इस कार्यवाही में ASI सुवालाल और कांस्टेबल समित अभय की अहम भूमिका रही. जिन्होंने अपनी सूझबूझ और मेहनत से आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की. थानाधिकारी शम्भू सिंह ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस इस तरह की धोखाधड़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है.

---- समाप्त ----
