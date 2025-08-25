scorecardresearch
 

मध्‍य प्रदेश में 2020 से गड़े 'मुर्दे' कब्र से बाहर आए, सिंधिया के बाद कमलनाथ-दिग्विजय आमने-सामने

मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार गिरने के पांच बाद एक बार फिर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह आमने सामने आ गये हैं. एक-दूसरे पर आरोप तो लगा ही रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लेकर एक-दूसरे पर कांग्रेस की सरकार गिराने का भी दावा कर रहे हैं - आखिर पुरानी बातें नए सिरे से किए जाने का मकसद क्या है?

कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की नई लड़ाई से दोनों का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, कीमत तो कांग्रेस को ही चुकानी पड़ेगी. (Photo: File/ITG)
पूरे पांच साल हो गये हैं, कांग्रेस को मध्य प्रदेश की सत्ता से बाहर हुए. 2020 में कोविड 19 की दस्तक के साथ ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में बनी सरकार गिर गई थी - और उसकी सबसे बड़ी वजह रही, ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी. 

ज्योतरादित्य सिंधिया तब कांग्रेस छोड़कर समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में चले गए थे. बाद में केंद्र सरकार में मंत्री भी बन गए, चुनाव जीतकर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई, और मोहन यादव के नेतृत्व में सरकार चल भी रही है - लेकिन, उनके नाम पर दिग्विजय सिंह और कमलनाथ एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं. 

एक इंटरव्यू में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से नाराजगी के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दिया था, और सरकार गिर गई. सोशल मीडिया पर आकर कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के दावों को खारिज करते हुए अपना अलग दावा किया है, अपनी सरकार गिरने में दिग्विजय सिंह की ही भूमिका बता दी है - खास बात ये है कि दोनों सीनियर कांग्रेस नेता बीजेपी नेता सिंधिया के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रहे हैं.  

बीस साल बाद, फिर वही बात...

2018 कांग्रेस के लिए बेहतरीन साल साबित हुआ था. 2014 में केंद्र की सत्ता से विदाई के बाद कांग्रेस को एक साथ तीन तीन राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिला था. उससे पहले 2017 के गुजरात चुनाव में भी कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था, और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने बीजेपी को ऐसे घेर लिया था कि वो 100 का आंकड़ा भी नहीं हासिल कर सकी थी - और उसके अगले ही साल कांग्रेस ने एक साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को शिकस्त देकर सत्ता पर कब्जा जमा लिया था. राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने तो तमाम अंदरूनी झगड़ों के बावजूद अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, लेकिन कमलनाथ को डेढ़ साल बाद ही कुर्सी छोड़ने को मजबूर होना पड़ा था. 

कांग्रेस ने 2018 में 114 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की थी, जबकि BJP को 109 सीटें ही मिल पाई थीं. मार्च, 2020 आते आते मध्य प्रदेश कांग्रेस में इतना झगड़ा बढ़ा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए, और 20 मार्च, 2020 को कमलनाथ को इस्तीफा देना पड़ा.

एमपी-तक के पॉडकास्ट में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की सरकार गिरने की वजह बता कर गड़े मुर्दे उखाड़ दिये, और पुराना झगड़ा नये सिरे से चालू हो गया है. दिग्विजय सिंह का तो यहां तक कहना है कि सरकार गिरने को लेकर पहले वो अलर्ट कर चुके थे, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया. 

दिग्विजय सिंह का कहना है, सरकार गिरने का कारण मेरे और सिंधिया जी के बीच की लड़ाई को प्रचारित किया गया... लेकिन, सच्चाई ये नहीं है... मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी घटना हो सकती है. दिग्विजय सिंह ने एक बड़े उद्योगपति के घर हुई डिनर पार्टी का हवाला दिया है, और कहा है कि कमलनाथ और सिंधिया दोनों के उनसे अच्छे संबंध थे. 

दिग्विजय सिंह के मुताबिक, कुछ काम ऐसे थे जो सिंधिया चाहते थे कि हर हाल में उनको अंजाम तक पहुंचाया जाए. ऐसे कामों की एक लिस्ट भी बनाई गई थी, और दिग्विजय सिंह का कहना है कि उस लिस्ट पर वो खुद भी दस्तखत किये थे, लेकिन उन बातों पर अमल नहीं हो सका. 

दिग्विजय सिंह, दरअसल, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर सिंधिया की बातें मान ली गई होतीं तो सरकार नहीं गिरती. लेकिन सिंधिया की बात किसको माननी थी. निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री तो कमलनाथ ही थे, काम तो उनको ही कराने थे. 

ऐसे में कमलनाथ कठघरे में खड़े हो गए हैं, दिग्विजय सिंह की तरफ से मैसेज तो यही देने की कोशिश की गई है. निशाने पर आए कमलनाथ ने भी सिंधिया का नाम लेकर ही पलटवार किया है - और दोनों का पुराना झगड़ा नये सिरे से सामने आ गया है. 

दिग्विजय सिंह सरकार गिरने की वजह कैसे हो सकते हैं?

सीनियर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दिग्विजय सिंह के दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है, और वही तोहमत दिग्विजय सिंह के मत्थे मढ़ दी है, जो इल्जाम सिंधिया का नाम लेकर वो कमलनाथ पर लगा रहे हैं. 

कमलनाथ ने सोशल साइट X पर लिखा है, मध्य प्रदेश में 2020 में मेरे नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर हाल ही में कुछ बयानबाजी हुई है... मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पुरानी बातें उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है... लेकिन यह सच है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता था कि सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं... इसी नाराजगी में उन्होंने कांग्रेस के विधायकों को तोड़ा और हमारी सरकार गिराई.

कमलनाथ ने जिस व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की तरफ इशारा किया है, वो भी काफी हद तक सही है. अव्वल तो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के चुनाव जीतने के बाद खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन कमलनाथ के आगे किसी की एक न चली. बाद में सिंधिया चाहते थे कि उनको कम से कम मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष ही बना दिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ उस कुर्सी पर भी कमलनाथ कुंडली मार कर बैठे हुए थे. 

राहुल गांधी ने झगड़ा खत्म कराने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान उत्तर प्रदेश भेज दिया. सिंधिया को तब पश्चिम यूपी का प्रभारी बनाया गया था, जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश का जिम्मा पहली बार औपचारिक रूप से कांग्रेस में महासचिव बनाई गई प्रियंका गांधी को मिला था.

प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ सिंधिया यूपी में चुनाव प्रचार करते रहे और गुना लोकसभा सीट से वो खुद हार गये. हारने को तो उस चुनाव में अमेठी से राहुल गांधी भी हार गए थे, लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी होने और सिंधिया होने में फर्क तो था ही. अमेठी हारकर भी वो वायनाड से लोकसभा पहुंच गये थे - बाद में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिंधिया को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाकर भी भेजा गया था, और तब सिंधिया को लगा कि पानी सिर के ऊपर से बहने लगा है. 

दिग्विजय सिंह और कमलनाथ भले ही एक-दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम का बहाना ले रहे हों, लेकिन असल बात तो ये थी कि ये पूरा टीम वर्क था, जिसमें सिंधिया भी हिस्सेदार थे - और उसकी एक वजह राहुल गांधी भी थे.

---- समाप्त ----
