बदलाव बनाम यथास्थिति: चुनाव से पहले बिहार का मूड क्या है?

सासाराम में जन्मे और बोकारो (तत्कालीन बिहार, अब झारखंड) में पले-बढ़े होने के बावजूद, मैंने कभी राज्य के कोने-कोने की यात्रा नहीं की. अब, नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों से पहले, मैं ऐसा करने की संभावना से उत्साहित था. मैंने लगभग 2,000 किलोमीटर की यात्रा की और सभी 9 एडमिनिस्ट्रेटिव जोन को कवर किया. मैंने सासाराम, बोधगया, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मोतिहारी और पटना में 10 दिन बिताए और मतदाताओं, प्रभावशाली लोगों, पत्रकारों, राजनीतिक और सामुदायिक नेताओं से बात की.

इस यात्रा ने, VoteVibe's (लेखक इस प्लेटफॉर्म के फाउंडर-पार्टनर हैं) के राज्य में चल रहे टेलीफोनिक सर्वे के साथ, मौजूदा राजनीतिक माहौल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की. यह विश्लेषण एक ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन (बदलाव) और यथास्थिति (जो है, वही ठीक है) के बीच जटिल अंतर्संबंध की जांच करता है, जिसे सरल वर्गीकरण से परे माना जा सकता है.



1. संतुलित माहौल

नीतीश कुमार लगभग 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्ता विरोधी लहर की प्रबल उम्मीदों के विपरीत, बिहार में राजनीतिक माहौल काफी संतुलित है. सासाराम के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने मज़ाक में कहा, 'मुद्दाविहीन चुनाव है'. मतदाता न तो मौजूदा सरकार के खिलाफ पूरी तरह हैं और न ही उसका जबरदस्त समर्थन करते हैं, जिससे एक ऐसा माहौल बनता है जहां चुनाव स्थानीय स्तर पर लड़ा जाएगा. 2020 में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी ने वोट-कटवा की भूमिका निभाई थी; इस बार यह भूमिका प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी निभा सकती है. चुनावी परिणाम व्यापक भावनाओं के बजाय स्थानीय कारकों पर निर्भर होंगे, जहां उम्मीदवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी.

2. स्थापित वोट बैंक

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और महागठबंधन, दोनों के पारंपरिक वोट बैंक काफी हद तक बरकरार हैं. बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई, कानून-व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे कई मानकों पर बिहार के पिछड़ने के बावजूद, एनडीए का मुख्य आधार, (जिसमें सवर्ण, कुर्मी/कोइरी, अति पिछड़े और महादलित/पासवान शामिल हैं) उल्लेखनीय रूप से वफादारी दिखा रहा है. 'ये फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड की लड़ाई है, हम गठबंधन को वोट नहीं दे सकते', उच्च जाति के मतदाताओं का ये आम रुख है. इसी तरह, महागठबंधन का मुख्य वोट बैंक, जिसमें यादव और मुस्लिम शामिल हैं, उससे जुड़ा हुआ है. हालांकि अल्पसंख्यक राष्ट्रीय जनता दल में कम महत्व मिलने की शिकायत करते हैं. पूर्णिया में कुछ मुस्लिम मतदाताओं ने कहा, 'इस बार हम AIMIM को वोट नहीं देंगे.'

3. विधायकों को बदलने की मांग

सभी क्षेत्रों और राजनीतिक दलों के मतदाता मौजूदा विधानसभा सदस्यों के प्रति असंतोष व्यक्त करते हैं. कई लोग विधायकों पर अपने निर्वाचन क्षेत्र से गायब रहने का आरोप लगाते हैं. इसलिए, हम विभिन्न दलों के कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने की संभावना देख सकते हैं. जो गठबंधन खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों की पहचान करने और उनकी जगह नए चेहरों को लाने में विफल रहता है, उसे सत्ता-विरोधी लहर का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है.

4. भ्रष्टाचार की चुनौती

राज्य भर में निम्न-स्तरीय भ्रष्टाचार और नौकरशाही का दबदबा (अफसरशाही) लगातार चिंता का विषय बनता जा रहा है. लोगों की शिकायत है कि बिना मामूली रिश्वत के काम करवाना नामुमकिन है, जिससे मतदाताओं में पार्टी लाइन से परे जाकर निराशा पैदा हो रही है. मुंगेर के एक पूर्व मुखिया ने कहा, 'कोई भी सरकार राज्य के अधिकारियों पर लगाम नहीं लगा सकती. अगर वे ऐसा करते हैं, तो विद्रोह भड़केगा और सरकार गिर जाएगी.'

5. जंगल राज का डर

जंगल राज की वापसी का डर वोटिंग पैटर्न को प्रभावित कर रहा है, खासकर एनडीए गठबंधन के भीतर उच्च जाति और अति पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के बीच. यह 'मजबूरी वोट' (मजबूरी में किसी गठबंधन को मतदान) बताता है कि कुछ मतदाता उत्साह से नहीं, बल्कि विकल्पों के अभाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का समर्थन करते हैं.

जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में अपराधों की हालिया वृद्धि के बारे में पूछा गया, तो डेहरी के एक बुजुर्ग मतदाता ने कहा, 'आपने पुराना समय देखा नहीं है.' बांका में एक समुदाय के नेता ने कहा, 'ईबीसी भी काम धंधा वाले लोग हैं, लोहार, सुनार, नई इत्यादी, इन्हें भी शांति और अच्छा माहौल चाहिए.'

6. प्रशांत किशोर

पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट से सक्रिय राजनेता बने प्रशांत किशोर युवाओं, उच्च जातियों, मध्यम वर्ग और शिक्षित मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करते दिख रहे हैं. कुदरा में एक चाय की दुकान पर एक बुज़ुर्ग मुस्लिम व्यक्ति ने कहा कि वह जन सुराज पार्टी का समर्थन करेंगे. लेकिन उन्हें न तो पार्टी का नाम पता था और न ही प्रशांत किशोर का, बल्कि उन्होंने 'पीले रंग' से जन सुराज की पहचान की.

एक मध्यम आयु की महिला जन सुराज से प्रभावित थी, लेकिन जब उसे पता चला कि प्रशांत किशोर सत्ता में आने पर शराबबंदी हटाने की योजना बना रहे हैं, तो उसने जन सुराज पार्टी का समर्थन करना छोड़ दिया. मुसलमान प्रशांत किशोर के प्रति काफी संदेह व्यक्त करते हैं, और उन्हें भारतीय जनता पार्टी की बी-टीम के नजरिए से देखते हैं. उनकी चुनावी व्यवहार्यता के बारे में अनिश्चितता के कारण उनकी अपील कम हो गई है, जिससे ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि प्रशंसा जरूरी तौर पर वोटों में तब्दील नहीं होती.

7. वोटर अधिकार यात्रा

वोटर अधिकार यात्रा ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं में जोश भरा है. यादव और मुस्लिम इसका आधार इसे गठबंधन की संभावनाओं में सुधार के रूप में देखते हैं. हालांकि, मुजफ्फरपुर में कुछ मुस्लिमों ने नाराजगी जताई कि यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के साथ कोई बड़ा मुस्लिम नेता नहीं दिखा. उन्होंने बताया कि मुकेश सहनी, जो केवल 2.6% मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रमुखता से दिखे, लेकिन 18% आबादी वाले मुस्लिमों को हल्के में लिया गया. फिर भी, यह मुद्दा महागठबंधन के मुस्लिम समर्थन को कम नहीं करेगा.

8. क्षेत्रीय विविधताएं

इस बिहार भ्रमण में मैंने अलग-अलग रीजनल पैटर्न देखा, जहां उत्तर बिहार में धार्मिक ध्रुवीकरण अधिक दिखा, वहीं दक्षिण बिहार में जाति-आधारित राजनीतिक गणनाएं हावी रहीं. उत्तर बिहार में, युवा और NDA के कुछ मुख्य समर्थक असंतुष्ट हैं, लेकिन उनका कहना है, 'अंत में सब हिंदू-मुस्लिम हो जाएगा.' दक्षिण बिहार, खासकर भोजपुर और मगध में, जहां दलित आबादी अधिक है, जाति के मुद्दे ज्यादा मायने रखते हैं. यहां, बहुजन समाज पार्टी का अब भी अच्छा प्रभाव है. जन सुराज पार्टी को दक्षिण बिहार में उत्तर बिहार की तुलना में ज्यादा समर्थन मिल रहा है. मैंने राजद के एक यादव उम्मीदवार से बात की, जो 2020 में कोसी से हार गए थे. उन्होंने कहा, 'हमें टिकट के चयन में बहुत सावधानी बरतनी होगी. अगर हम किसी मुसलमान को टिकट देंगे, तो भाजपा आसानी से जीत जाएगी क्योंकि यह हिंदू-मुस्लिम मुद्दा बन जाएगा.'

9. एससी, एसटी, ईबीसी

शिक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग के मतदाता एनडीए में प्रतिनिधित्व को लेकर असंतोष व्यक्त करते हैं. राहुल गांधी और उनके 'वोट चोरी' के आरोप इस समूह में लोकप्रिय हैं, जिससे विपक्ष के लिए पारंपरिक रूप से चुनौतीपूर्ण जनसांख्यिकी में पैठ बनाने के संभावित अवसर दिखाई देते हैं. रजक, चंद्रवंशी और कुशवाहा जैसी जातियां पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलने पर महागठबंधन को वोट देने के लिए तैयार हैं. उन्हें इस बात का मलाल है कि महागठबंधन उनके मुद्दों को नहीं उठा रहा है.

10. जाति का गणित

बिहार में जाति की जड़ें गहरी हैं. इससे बिहार की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में मजबूत होती है जहां सोशल इंजीनियरिंग अक्सर व्यापक पॉलिटिकल नैरेटिव पर भारी पड़ती है. लोगों का कहना है कि किसी सीट का जातीय गणित तीन मुख्य दलों द्वारा अपने उम्मीदवारों की घोषणा के बाद तय होगा, क्योंकि कई दावेदार हैं और अलग-अलग समीकरण और संयोजन संभव हैं.

---- समाप्त ----