ओडिशा: नौकरी दिलाने के नाम पर युवती को किया अगवा, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर 5 लोगों ने किया गैंगरेप

ओडिशा में एक युवती को नौकरी दिलाने के बहाने ओमनी वाहन में ले जाकर गैंगरेप का मामला सामने आया है. वहीं, जब युवती ने इस कृत्य का विरोध किया तो उसके साथ आरोपियों ने मारपीट भी की. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

ओडिशा में युवती से गैंगरेप. (Photo: Representational )
ओडिशा के मयूरभंज में सामूहिक बलात्कार की एक घटना सामने आई है. जहां शनिवार को सुदूर बांगिरीपोशी थाना क्षेत्र की एक युवती को उदला-बालासोर राज्य राजमार्ग पर एक ओमनी वाहन में सवार छह लोगों ने बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया. फिर उसके साथ गैंगरेप किया और कार से फेंककर फरार हो गए.

80 किलोमीटर दूर ले जाकर सुनसान जगह पर किया गैंगरेप

उदला पुलिस थाने में दर्ज कराई गई पीड़िता की शिकायत के अनुसार दो लोग बांगिरीपोशी स्थित उसके घर पर एक कंपनी में नौकरी दिलाने का वादा करके उसके पास आए. इसी बहाने उन्होंने उसे एक ओमनी वाहन में अपने साथ चलने के लिए मना लिया. जैसे ही वाहन आगे बढ़ा, रास्ते में तीन और लोग उनके साथ आ गए. इसके बाद ग्रुप लगभग 80 किलोमीटर की दूरी तय करके उदला-बालासोर राज्य राजमार्ग पर एक सुनसान जगह पर पहुंचा. जहां उन्होंने वाहन रोक लिया.

यह भी पढ़ें: पहले किडनैपिंग और फिर 6 महीनों तक गैंगरेप...23 साल की महिला ने थाने में पहुंचकर बताई आपबीती

वाहन के अंदर पांचों लोगों ने युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया. जब वह मदद के लिए चिल्लाई, तो पकड़े जाने के डर से अपराधियों ने उसे गाड़ी से बाहर धकेल दिया. फिर ओमनी कार में बैठकर फरार हो गए. स्थानीय निवासियों ने परेशान महिला को ढूंढ निकाला और उसे घर लौटने में मदद की, जहां उसने अपने परिवार को अपनी दर्दनाक आपबीती सुनाई.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

युवती के परिवार ने तुरंत उदला पुलिस स्टेशन में घटना की सूचना दी. जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छह आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जांच शुरू कर दी है.

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लिया है. पीड़िता के परिवार ने पांच लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. मुकदमा संख्या 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. अब हम मामले की जांच कर रहे हैं, ताकि इसमें शामिल बाकी तीन लोगों को पकड़ा जा सके."

---- समाप्त ----
