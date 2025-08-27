पहले किडनैपिंग और फिर 6 महीनों तक गैंगरेप...23 साल की महिला ने थाने में पहुंचकर बताई आपबीती

ओडिशा के बालासोर से एक महिला के साथ गैंगरेप का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. आरोप है कि एक शख्स के द्वारा किडनैप किए जाने के बाद 23 साल के महिला के साथ 6 माह में कई लोगों द्वारा रेप किया गया.

मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता ने मंगलवार को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.उसने बताया कि उसे अगवा करके पिछले छह महीनों से मयूरभंज जिले के बारीपदा में रखा गया है. यहां उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया और उसे फिजिकली टॉर्चर भी किया गया.

महिला ने बताया कि वह हाल ही में किसी तरह वहां से भागने में कामयाब रही और उसने भोगराई पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.

भोगराई पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक रोहित कुमार बल ने बताया कि महिला की मां ने 3 मार्च को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी बेटी एक व्यक्ति के साथ भाग गई है और उसके 3 लाख रुपये से ज़्यादा के गहने साथ ले गई है. शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है. अधिकारी ने बताया कि महिला को बालासोर के एक रिहैब सेंटर भेजा गया और बुधवार को उसकी मेडिकल जांच कराई गई. उन्होंने बताया कि आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं.

