ओडिशा में ऑपरेशन 'अन्वेषण' की बड़ी सफलता, हजारों लापता बच्चे और महिलाएं सुरक्षित घर लौटे

ओडिशा पुलिस ने राज्यभर में चलाए गए विशेष अभियानों के तहत बड़ी उपलब्धि हासिल की है. पुलिस ने अब तक 1 हजार 209 लापता बच्चों और 6 हजार 667 महिलाओं को सुरक्षित बरामद किया है. इनमें से 1 हजार 78 लड़कियां शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि यह सफलता लगातार चलाए जा रहे विशेष ऑपरेशनों का नतीजा है.

दरअसल, हाल ही में 18 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक चलाए गए विशेष अभियान 'ऑपरेशन अन्वेषण' में पुलिस ने 358 बच्चों और 2 हजार 59 महिलाओं को बरामद किया. इस दौरान सबसे ज्यादा सफलता पुरी जिले की पुलिस को मिली, जहां 45 बच्चों और 504 महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया. इसके बाद भद्रक जिले से 37 बच्चे और 318 महिलाएं तथा कटक जिले से 21 बच्चे और 304 महिलाएं बरामद हुईं.

यह भी पढ़ें: ओडिशा पुलिस को बड़ी सफलता... हत्या का आरोपी 24 साल बाद चेन्नई से गिरफ्तार

पुलिस ने बताया कि 'ऑपरेशन अन्वेषण' के अलावा भी कई विशेष ड्राइव इस साल चलाए गए. फरवरी में चलाए गए अभियान में 139 बच्चे और 593 महिलाएं बरामद की गईं. अप्रैल में यह आंकड़ा 421 बच्चों और 3 हजार 73 महिलाओं तक पहुंच गया. वहीं मई में 19 से 22 मई तक चलाए गए विशेष अभियान में 291 बच्चे और 942 महिलाएं सुरक्षित की गईं.

Advertisement

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अभियानों का उद्देश्य लापता महिलाओं और बच्चों को शीघ्र खोजकर उनके परिवारों से मिलाना है. इन अभियानों में स्थानीय थानों से लेकर जिला स्तर तक की पुलिस टीमों ने अहम भूमिका निभाई. राज्य सरकार ने पुलिस की इस कामयाबी की सराहना की है और भविष्य में भी ऐसे अभियानों को और मजबूती से चलाने पर जोर दिया है. ओडिशा पुलिस के मुताबिक, लगातार निगरानी और त्वरित कार्रवाई से समाज में सुरक्षा की भावना मजबूत हो रही है.

---- समाप्त ----