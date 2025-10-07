ओडिशा: बदमाशों ने चलती बस में यात्रियों पर चाकू से किया हमला, इलाके में तनाव

ओडिशा के पुरी जिले के कणासा ब्लॉक में सोमवार को एक ओएसआरटीसी बस में यात्रियों पर चाकू से हमला हुआ. बस हर्षपाड़ा से सत्यबाड़ी सुकला जा रही थी. जानकारी के अनुसार, कुछ शरारती तत्व बस में जबरन प्रवेश कर गए और अचानक यात्रियों पर चाकू से हमला कर दिया. इस हमले में कई लोग घायल हो गए.
घायलों ने विरोध किया और हमलावरों को घेर लिया, इस दौरान कुछ हमलावर भी घायल हुए. सभी घायल यात्रियों और हमलावरों को कनासा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. बाद में उन्हें आगे के उपचार के लिए पुरी मेडिकल कॉलेज भेजा गया.
बस में यात्रियों पर चाकू से हमला
पुरी एसपी ने बताया कि इस हमले में लगभग 3-4 यात्री घायल हुए. बस में मौजूद अन्य लोगों ने भी हमलावरों को पकड़ कर उन्हें पीटा. प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिला है कि आरोपी मानसिक रूप से कमजोर हो सकते हैं. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है और हमले के पीछे के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रही है.
पुलिस ने बदमाशों को अरेस्ट किया
घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि बस में यात्रियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.