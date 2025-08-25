खाना पका रही थी महिला, एकाएक घर में घुसा और सिर कलम फरार हो गया अज्ञात

ओडिशा के मयूरभंज से रविवार को रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात सामने आई है.यहां के ठाकुरमुंडा ब्लॉक और तिरिंग पुलिस सीमा के अंतर्गत देवगांव में एक महिला की उसके घर के अंदर कथित तौर पर सिर कलम कर हत्या कर दी गई. स्वामी बोईपाई नामक पीड़िता कथित तौर पर रात का खाना बना रही थी, तभी एक अज्ञात हमलावर घर में घुस आया और पीछे से धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी तुरंत मौत हो गई.

घटना के समय घर पर केवल महिला की बहुएं ही थीं, लेकिन वे सो रही थीं और उन्हें हमले का पता नहीं चला. महिला का पति और बेटे गांव में एक फुटबॉल मैच देखने गए थे. रात करीब साढ़े आठ बजे घर लौटने पर, उसके पति मंदिरा बोईपाई ने उसका खून से लथपथ शव देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी. उन्होंने कहा, 'शुरुआत में मुझे लगा कि वह बेहोश हो गई है क्योंकि वह टीबी की मरीज थी, लेकिन गौर से देखने पर मुझे एहसास हुआ कि उसका सिर कलम कर दिया गया है.'

पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.घटनास्थल की जांच के लिए एक फॉरेंसिक टीम को भी तैनात किया गया है.घटनास्थल से बरामद एक जोड़ी चप्पलों को हमलावर की पहचान के लिए संभावित सुराग माना जा रहा है.

हत्या के पीछे का मकसद अभी अज्ञात है. पुलिस जांच के तहत परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर रही है.पुलिस निरीक्षक ने कहा,'हम मामले की जांच कर रहे हैं. कल हत्या के मामले में एक रिपोर्ट दर्ज की गई. महिला की हत्या उस समय की गई जब वह घर में खाना बना रही थी. मुकदमा संख्या 125/25 दर्ज किया गया है. घटना शनिवार शाम की है. पोस्टमॉर्टम के बाद हमने इसकी जांच शुरू कर दी है.'

