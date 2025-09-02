3 साल की बेटी के लिए बर्थडे केक लेने निकला पिता, ट्रक से कुचलकर हो गई मौत

ओडिशा के बालासोर ज़िले में अपनी बेटी के जन्मदिन के लिए केक खरीदने जा रहे 35 साल के व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई. पुलिस ने सोमवार को बताया कि मृतक की मोटरसाइकिल को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी जिससे उसकी मौत हो गई.

उन्होंने बताया कि यह दुर्घटना सोरो थाना क्षेत्र के बागुडी बाजार में उस समय हुई जब उमाकांत पाढ़ी अपनी तीन साल की बेटी के लिए केक खरीदने जा रहे थे. उन्होंने बताया कि उन्हें पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

पाढ़ी सोरो के मंगलपुर गांव के रहने वाले थे. उनके परिवार ने बताया कि वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक निजी कंपनी में काम करते थे और दो दिन पहले अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने घर आए थे. पुलिस ने बताया कि उन्हें टक्कर मारने वाले ट्रक और उसके ड्राइवर की तलाश जारी है जो कि फरार हो गया है.

बता दें कि कुछ सप्ताह पहले उत्तर प्रदेश के झांसी से ऐसा ही दुखद मामला सामने आया था. यहां एक शख्स के परिवार में उसके ही जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गईं. दरअसल, 20 वर्षीय युवक सुमित की जन्मदिन वाले दिन ही सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई. यह हृदयविदारक घटना झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र के चित्रा चौराहे के पास घटी, जब सुमित अपने दोस्त के साथ केक लेने जा रहा था.वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था. उसकी तीन बहनें हैं, जिनमें से दो की शादी हो चुकी है. 13 अगस्त के दिन उसका जन्मदिन था और रात 12 बजे घर पर केक काटकर दोस्तों और परिवार के साथ जश्न मनाने की तैयारी थी लेकिन उससे पहले ही घर में मातम पसर गया

