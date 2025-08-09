ओडिशा: होम गार्ड भर्ती में फिजिकल टेस्ट के दौरान बिगड़ी तबीयत, कैंडिडेट ने अस्पताल में तोड़ा दम

ओडिशा के खुर्दा जिले में शुक्रवार को होम गार्ड्स भर्ती के लिए आयोजित फिजिकल टेस्ट के दौरान एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान इमादुल हक के रूप में हुई है, जो केरंगा इलाके के निवासी थे.

जानकारी के मुताबिक, इमादुल हक ने जिला मुख्यालय में आयोजित 1,600 मीटर रनिंग टेस्ट में हिस्सा लिया था. टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत खुर्दा जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया.

हालांकि, स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उन्हें भुवनेश्वर के एक अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है.

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतक के परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की तरफ से X पर किए गए पोस्ट में कहा गया कि हक के परिजनों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

