scorecardresearch
 

Feedback

ओडिशा: होम गार्ड भर्ती में फिजिकल टेस्ट के दौरान बिगड़ी तबीयत, कैंडिडेट ने अस्पताल में तोड़ा दम

ओडिशा के खुर्दा में होम गार्ड्स भर्ती के 1,600 मीटर रनिंग टेस्ट के दौरान 40 वर्षीय इमादुल हक की मौत हो गई. टेस्ट के बाद तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान निधन हो गया। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शोक जताते हुए परिजनों को 4 लाख रुपये की सहायता की घोषणा की.

Advertisement
X
ओडिशा होमगार्ड भर्ती में एक कैंडिडेट की मौत. (सांकेतिक तस्वीर)
ओडिशा होमगार्ड भर्ती में एक कैंडिडेट की मौत. (सांकेतिक तस्वीर)

ओडिशा के खुर्दा जिले में शुक्रवार को होम गार्ड्स भर्ती के लिए आयोजित फिजिकल टेस्ट के दौरान एक 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई. पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान इमादुल हक के रूप में हुई है, जो केरंगा इलाके के निवासी थे.

जानकारी के मुताबिक, इमादुल हक ने जिला मुख्यालय में आयोजित 1,600 मीटर रनिंग टेस्ट में हिस्सा लिया था. टेस्ट खत्म होने के तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई. उन्हें तुरंत खुर्दा जिला मुख्यालय अस्पताल ले जाया गया.

हालांकि, स्वास्थ्य में सुधार न होने पर उन्हें भुवनेश्वर के एक अन्य अस्पताल में शिफ्ट किया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्ट-मॉर्टम के लिए भेजा गया है और मामले की जांच जारी है. 

सम्बंधित ख़बरें

Odisha news
एम्बुलेंस को रास्ते में रोक सो गया ड्राइवर 
Odisha Drunken ambulance Driver
एम्बुलेंस ड्राइवर शराब पीकर रास्ते में सो गया, खतरे में पड़ी गर्भवती महिला की जान 
झांसी में शादीशुदा प्रेमी-प्रेमिका ने दी जान. (Photo: Representational )
दो गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहता था शादीशुदा शख्स, बीबी को रास्ते से हटाने में धरी रही गई ख्वाहिश  
पत्नी की हत्या कर उसे दिया आत्महत्या का रूप, दो गर्लफ्रेंड ने भी दिया साथ, तीनों गिरफ्तार 
मथुरा-वृंदावन की भीड़ से बचना है? इस साल इन 5 शहरों में मनाएं श्रीकृष्ण जन्माष्टमी 

मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और मृतक के परिवार के प्रति संवेदनाएं जाहिर की. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की तरफ से X पर किए गए पोस्ट में कहा गया कि हक के परिजनों को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement