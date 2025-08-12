Odisha: बीमार बेटी के इलाज से परेशान दंपति ने CM आवास के बाहर की आत्मदाह की कोशिश, पुलिस ने बचाया

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां मंगलवार को एक दंपति ने अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ मुख्यमंत्री मोहन चरण मजि के आवास के पास आत्मदाह करने की कोशिश की. यह परिवार बौध जिले का रहने वाला है और अपनी बेटी के गंभीर त्वचा रोग के इलाज के लिए भुवनेश्वर आया था.

जानकारी के मुताबिक, पीड़ित दंपति आर्थिक तंगी से परेशान होकर सीएम आवास के बाहर मीडिया के सामने आत्मदाह की धमकी दी. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने तुरंत हस्तक्षेप किया और दंपति व बच्ची को सुरक्षित बचा लिया. पुलिस अधिकारियों ने बताया, दंपति के पास कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं मिला.

यह भी पढ़ें: भुवनेश्वर: छात्रा से रेप के आरोप में कांग्रेस छात्र संगठन के अध्यक्ष गिरफ्तार, समर्थकों ने थाने के बाहर किया प्रदर्शन

घटना के बाद तीनों को मुख्यमंत्री शिकायत निवारण कक्ष ले जाया गया, जहां उनकी समस्याएं सुनी गईं. भुवनेश्वर के डीसीपी जगमोहन मीणा ने बताया कि इससे पहले भी इस परिवार को मुख्यमंत्री राहत कोष (CMRF) से इलाज के लिए 40 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल चुकी है. इसके बावजूद बच्ची की बीमारी का इलाज पूरा नहीं हो पाने से वे परेशान थे.

Advertisement

दंपति ने अपनी इच्छा जाहिर की कि बच्ची का इलाज बड़े अस्पताल में कराया जाए. इसके बाद प्रशासन ने उन्हें कटक स्थित एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा, जहां बच्ची का आगे का इलाज किया जाएगा. वहीं, पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने एक बड़ा हादसा टाल दिया.

---- समाप्त ----