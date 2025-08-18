ओडिशा: 9वीं की छात्रा को सुनसान में घसीटकर गैंगरेप, तीन आरोपी गिरफ्तार, दो फरार

ओडिशा के भुवनेश्वर से एक बार फिर से गैंगरेप की वारदात सामने आई है.संबलपुर के जुजुमुरा थाना क्षेत्र में रविवार को हुई इस घटना से इलाके में सनसनी है.पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है जबकि दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं.

जुजुमारा पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग पीड़िता निजी काम से घर से बाहर निकली थी, तभी पांच युवकों ने बीच रास्ते में उसे रोक लिया. आरोपियों ने कथित तौर पर उसे एक सुनसान जगह पर खींच लिया और उसके साथ गैंगरेप और मारपीट की. बाद में लड़की ने अपने परिवार को आपबीती सुनाई, जिसके बाद उन्होंने रविवार देर रात शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए तलाश शुरू की और सोमवार सुबह तक तीन संदिग्धों को पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया. बाकी दो आरोपियों की तलाश जारी है, जो फिलहाल फरार हैं.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया, 'जुजुमारा पुलिस स्टेशन में एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की गई है. पीड़िता से शिकायत मिलने के तुरंत बाद तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस मामले में कुल पांच लोग शामिल थे, और उनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी स्थानीय इलाके के हैं और घटना शाम 6:30 से 7:00 बजे के बीच हुई है. मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है.

