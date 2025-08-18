भारी बारिश बनी जानलेवा, इंदौर में वॉटर टैंक निर्माण के दौरान मलबे में दबकर तीन लोगों की मौत

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. सोमवार को भारी बारिश के दौरान एक निर्माणाधीन दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से तीन मजदूरों की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी.

घटना राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र की है. पुलिस के अनुसार, मजदूर गौतम राठौर (22), रमेश्वर पवार (48) और टिटू राठौर (35) दीवार गिरने से मलबे में दब गए. मौके पर ही तीनों की मौत हो गई. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. वहीं एक अन्य व्यक्ति घायल हुआ है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है.

अंडरग्राउंड वॉटर टैंक निर्माण के दौरान हादसा

जानकारी के अनुसार, मजदूर 2 लाख लीटर क्षमता वाले अंडरग्राउंड वॉटर टैंक का निर्माण कर रहे थे. उसी दौरान करीब 13 फीट ऊंची सीमेंट की दीवार तेज बारिश के कारण अचानक भरभराकर गिर गई और मजदूर उसके नीचे दब गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से मलबा हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला गया.

राजेंद्र नगर थाना प्रभारी नीरज बिराथरे ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया. तीन मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. फिलहाल हादसे की जांच की जा रही है.

स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज बारिश और निर्माण कार्य में लापरवाही की वजह से यह हादसा हुआ है. वहीं पुलिस ने स्पष्ट किया है कि हादसे की पूरी जांच की जाएगी और जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इस घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है. मृतकों के परिजन बदहवास हालत में हैं और उनका रो-रोकर बुरा हाल है. प्रशासन ने मृतकों के परिवार को हरसंभव मदद और मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है.



