MP: सतना के 3 लोगों की नदी और तालाब में डूबने से मौत, रक्षाबंधन के दूसरे दिन हादसा

MP News: सतना जिले के एक तालाब और एक नदी में डूबने से 3 लोगों की मौत हो गई. दो अलग-अलग घटनाओं में चार लोग पानी में डूबे थे, जिनमें से एक को सकुशल बचा लिया गया.

दरअसल, रक्षाबंधन के दूसरे दिन रविवार को एक शख्स अपने भतीजे और एक अन्य रिश्तेदार के साथ प्रसिद्ध धारकुंडी आश्रम के पास स्थित अघमर्षण कुंड में स्नान करने गया था.

धारकुंडी थाना प्रभारी शैलेंद्र पटेल ने बताया कि बारिश के कारण लबालब भरे तालाब में तीनों डूबने लगे. मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने तीनों को बचाने की कोशिश की, लेकिन अमन त्रिपाठी (24) और उनके भतीजे अजय पांडे (18) को नहीं बचा सके.

स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित के एक अन्य रिश्तेदार को बचा लिया गया और उसकी हालत स्थिर है.

अधिकारी ने बताया कि बाद में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और मामला दर्ज कर लिया गया है.

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि एक अन्य घटना में, सिंहपुर इलाके में एक स्थानीय नदी में 'कजलियां' (लंबी घास) डालते समय संतुलन बिगड़ने और नदी में गिरने से 36 वर्षीय शख्स डूब गया.

पुलिस ने बताया कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल के गोताखोरों ने कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद पीड़ित योगेंद्र कुशवाहा को पानी से बाहर निकाला, लेकिन उसे मृत घोषित कर दिया गया.

बता दें कि कजलिया जिसे भुजरिया या भुजलिया भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्रों में रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाने वाला एक त्योहार है.

