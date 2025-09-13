scorecardresearch
 

MP: रिश्तेदारों के साथ मौसी के घर जा रही नाबालिग बहनों के साथ जंगल में गैंगरेप, मोबाइल लेकर भागे आरोपी

सिंगरौली के ओडगढी जंगल में दो नाबालिग बहनों के साथ तीन अज्ञात बाइक सवारों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. पीड़िताएं रिश्तेदारों के साथ मौसी के घर जा रही थीं. आरोपियों ने मारपीट कर मोबाइल छीने और फरार हो गए. पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया. घटना से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया.

दो नाबालिग बहनों के साथ तीन अज्ञात बाइक सवारों ने रेप किया. (Photo: Representational)
सिंगरौली जिले के बरगवां थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओडगढी जंगल में मानवता को शर्मसार करने वाली एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है. दो नाबालिग बहनों के साथ तीन अज्ञात बाइक सवारों ने सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. घटना उस समय हुई जब दोनों बहनें अपने दो रिश्तेदारों के साथ मौसी के घर जा रही थीं.

कब हुई घटना
पुलिस के अनुसार, दोनों नाबालिग लड़कियां अपने रिश्तेदारों के साथ बाइक से यात्रा कर रही थीं. रास्ते में तीन अज्ञात बाइक सवारों ने उनका पीछा करना शुरू किया. जब वे ओडगढी जंगल के पास पहुंचे, तो आरोपियों ने मारपीट शुरू कर दी. इसके बाद, उन्होंने दोनों नाबालिगों के साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया और उनके मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई. आपातकालीन सेवा 112 की मदद से दोनों पीड़िताओं को बेहोशी की हालत में ओडगढी जंगल से बरामद कर बैढ़न के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

पुलिस की कार्रवाई
बरगवां थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िताओं की निशानदेही और साइबर सेल की सहायता से तीनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि मामले की गहन जांच जारी है और सभी पहलुओं की बारीकी से पड़ताल की जा रही है.

इस घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है. स्थानीय निवासियों ने महिलाओं और नाबालिगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए हैं. यह घटना मध्य प्रदेश में बढ़ते अपराधों के बीच एक और चिंताजनक उदाहरण बनकर सामने आई है.

