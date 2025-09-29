एक REEL ने बदल दी जिंदगी... बागेश्वर धाम में भजन गाकर VIRAL हुआ सिंगर, T-Series से मिला ऑफर, कनाडा से भी बुलावा

मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के आदिवासी समुदाय से आने वाले गायक अमित धुर्वे बागेश्वर धाम के मंच से गजल गाकर पूरे देश में वायरल हो गए हैं. उन्हें कनाडा से लेकर टी-सीरीज जैसी म्यूजिक कंपनी से गाने के ऑफर मिल चुके हैं.

हाल ही में, एक सेवादार ने बागेश्वर महाराज धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री को अमित धुर्वे की गजल-शैली में भजन गाते हुए रील दिखाई. उनकी भक्ति भरी वाणी सुनकर धीरेंद्र शास्त्री खुश हुए और तुरंत उनके बारे में जानकारी मांगी. कुछ दिनों में महाराज जी ने खुद अमित से बात की और उन्हें नवरात्रि कथा महोत्सव में आमंत्रित किया.

नवरात्रि कथा के दौरान जब अमित धुर्वे ने भजन प्रस्तुत किया, तो बागेश्वर महाराज उनकी गायकी से भावविभोर हो गए और उन्हें आशीर्वाद देकर अपना मंच प्रदान किया.

बागेश्वर धाम चैनल पर उनके भजन का लाइव प्रसारण होते ही अमित क्षेत्रीय पहचान से निकलकर पूरे देश में वायरल हो गए. देखें VIDEO:-

अमित धुर्वे ने कहा, "कल तक हम उन चैनलों को मोबाइल पर देखते थे, जिनमें बड़े कलाकार भजन गाते हैं. मन में आस थी कि एक दिन हम भी वहां पहुंचेंगे. आज बागेश्वर महाराज जी की कृपा से यह संभव हुआ." देखें VIDEO:-

गायक ने बताया कि 22 सितंबर को महाराज जी ने उन्हें मंच दिया, और उसी रात से शुभकामनाओं के लिए फोन की लाइन लग गई. महाराज की कृपा से अमित को बड़े मंचों के अवसर मिले. संस्कार चैनल के सीईओ मनोज त्यागी ने उन्हें नोएडा स्टूडियो बुलाया और टी-सीरीज ने भी भजन गाने का ऑफर दिया, जो जल्द उनके चैनल पर प्रसारित होगा. महाराज ने कथा के तीसरे दिन की चढ़ोत्री में अमित को दक्षिणा भेंट की.

अमित धुर्वे खरगोन जिले के महेश्वर नगर में मां नर्मदा के किनारे बसे एक आदिवासी परिवार से हैं. उनका परिवार पीढ़ियों से हारमोनियम सुधारने का काम करता है. उसी हारमोनियम की तानों से शुरू हुई उनकी भक्ति यात्रा आज बागेश्वर महाराज जी के आशीर्वाद से पूरे देश में गूंज रही है.

