scorecardresearch
 

Feedback

मध्य प्रदेश में अजब-गजब कारनामा! RCC रोड के बीचोंबीच हैंडपंप, अधिकारी बेखबर, video

मध्य प्रदेश के सीधी जिले के ढोल कोठार गांव में सड़क के बीचोंबीच बना हैंडपंप सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी इस सड़क पर हैंडपंप हटाने के बजाय उसके चारों ओर डिवाइडर बना दिए गए हैं. 27 सेकंड का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासनिक लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं.

Advertisement
X
वीडियो वायरल. (Photo: Hariom Singh/ITG)
वीडियो वायरल. (Photo: Hariom Singh/ITG)

मध्य प्रदेश का सीधी जिला एक बार फिर अपने अजब-गजब कारनामों को लेकर चर्चा में है. जिले के डोल कोठार गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी आरसीसी सड़क पर एक हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला है. सड़क के बीचोंबीच एक हैंडपंप खड़ा है और उसकी सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर पत्थर के डिवाइडर बना दिए गए हैं. इस अनोखे दृश्य का 27 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर लोग सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, यह हैंडपंप गांव के लगभग 10 परिवारों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत है. सड़क निर्माण के दौरान न तो हैंडपंप को हटाया गया और न ही उसके चारों ओर से सड़क का मार्ग बदला गया. परिणामस्वरूप, सड़क पूरी तरह बनने के बाद यह हैंडपंप बीचों-बीच रह गया. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे अब सीढ़ियां उतरकर सड़क के बीच से पानी भरने को मजबूर हैं.

यह भी पढ़ें: मध्य प्रदेश: नौकरी बचाने के लिए चौथे बच्चे को जंगल में छोड़ा, शिक्षक दंपत्ति गिरफ्तार

सम्बंधित ख़बरें

महिला पुलिसकर्मी के पति की तस्वीर.(File Photo:ITG)
MP: सरकारी घर में महिला हेड कांस्टेबल की बेसबॉल बैट से पीटकर हत्या 
भोपाल के 'मछली परिवार' विवाद में सियासी बवाल.(Photo:X/@Kamleshwar Patel)
BJP MLA के भतीजे को बताया 'मछली' प्रेमी, MP के पूर्व मंत्री पर मानहानि का दावा 
लीला साहू ने नया वीडियो जारी किया.
'दर्द उठने लगा है, हेलीकॉप्टर से उठवा लीजिए,' प्रेग्नेंट लीला साहू ने सांसद को याद दिलाया वादा 
लीला साहू की मांग पर सड़क निर्माण कार्य शुरू.
लीला साहू का संघर्ष रंग लाया... सड़क का काम स्टार्ट, ऐसे जाहिर की खुशी 
Leela Sahu
'मैं अकेली गर्भवती...', सांसद को लीला साहू का जवाब 

इस मामले पर जब जनपद पंचायत सीईओ चंदूलाल पनिका से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. वहीं, सीधी जिले के एसडीएम राकेश शुक्ला ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और वे संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं.

Advertisement

देखें वीडियो...

फिलहाल, सड़क के बीचों-बीच बना यह हैंडपंप न केवल सोशल मीडिया पर वायरल है, बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही और कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement