मध्य प्रदेश में अजब-गजब कारनामा! RCC रोड के बीचोंबीच हैंडपंप, अधिकारी बेखबर, video

मध्य प्रदेश का सीधी जिला एक बार फिर अपने अजब-गजब कारनामों को लेकर चर्चा में है. जिले के डोल कोठार गांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी आरसीसी सड़क पर एक हैरान करने वाला नज़ारा देखने को मिला है. सड़क के बीचोंबीच एक हैंडपंप खड़ा है और उसकी सुरक्षा के लिए उसके चारों ओर पत्थर के डिवाइडर बना दिए गए हैं. इस अनोखे दृश्य का 27 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिस पर लोग सरकार और प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, यह हैंडपंप गांव के लगभग 10 परिवारों के लिए पानी का एकमात्र स्रोत है. सड़क निर्माण के दौरान न तो हैंडपंप को हटाया गया और न ही उसके चारों ओर से सड़क का मार्ग बदला गया. परिणामस्वरूप, सड़क पूरी तरह बनने के बाद यह हैंडपंप बीचों-बीच रह गया. स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे अब सीढ़ियां उतरकर सड़क के बीच से पानी भरने को मजबूर हैं.

इस मामले पर जब जनपद पंचायत सीईओ चंदूलाल पनिका से संपर्क करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया. वहीं, सीधी जिले के एसडीएम राकेश शुक्ला ने बताया कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है और वे संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मंगवा रहे हैं.

फिलहाल, सड़क के बीचों-बीच बना यह हैंडपंप न केवल सोशल मीडिया पर वायरल है, बल्कि यह प्रशासनिक लापरवाही और कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है.

