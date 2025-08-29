scorecardresearch
 

2 पेज की फोटोकॉपी में लगे 4000 रुपए! MP के शहडोल में नया कारनामा, पंचायत ने बिल का भुगतान भी कर दिया

MP News: शहडोल जिले की कुदरी ग्राम पंचायत में 2 पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4000 रुपये का बिल जारी किया गया और सरपंच और सचिव ने इसे मंजूर कर भुगतान भी कर दिया. अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

सरपंच-सचिव ने बिल का भुगतान भी कर दिया.(Photo:Social Media)
सरपंच-सचिव ने बिल का भुगतान भी कर दिया.(Photo:Social Media)

4 लीटर पेंट के लिए 168 मजदूर लगाने और एक घंटे की मीटिंग में अफसरों को 13 Kg काजू-बादाम खिलाने के बाद मध्य प्रदेश का शहडोल फिर सुर्खियों में है. जिले की एक ग्राम पंचायत में 2 पन्नों की फोटोकॉपी के लिए 4 हजार का बिल बनाया गया. अब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

दरअसल, यह घटना शहडोल जिले की कुदरी ग्राम पंचायत की है. 'महाराज फोटोकॉपी सेंटर एवं डिजिटल स्टूडियो' के नाम से बने इस बिल में दो पन्नों की फोटोकॉपी की कीमत 2000 रुपए प्रति कॉपी दिखाई गई है. दो पन्नों के लिए कुल 4000 रुपये का भुगतान किया गया है.  

हैरानी की बात यह है कि ग्राम पंचायत की सरपंच चंद्रवती सिंह और सचिव गुलाब सिंह ने इस बिल पर अपनी मुहर लगाकर इसका भुगतान तक करा दिया. 

महाराज फोटोकॉपी सेंटर के संचालक अनिलेश चतुर्वेदी ने aajtak.in को बताया, ग्राम पंचायत कुदरी के सभी दस्तावेज काम मेरी ही दुकान से होते हैं। फोटोकॉपी भी मेरी दुकान से कराई गई थी, लेकिन 'दर' और 'मात्रा' के कॉलम में अंक भरने में त्रुटि हो गई. दरअसल, मात्रा वाले कॉलम में 2000 लिखा जाना था और दर 2 रुपए लिखनी चाहिए थी. मगर दूसरा रसीद कट्टा न होने की वजह से वहीं बिल पंचायत को दे दिया गया.

रिपोर्ट्स में कुदरी पंचायत के सचिव हेमराज कहार ने बताया, ''मुझे पंचायत में जॉइन किए कुछ दिन ही हुए हैं. जो भुगतान हुआ है, वह मेरे समय का नहीं है. बिल बनाने में जरूर गड़बड़ी हुई है, उसमें दर की जगह मात्रा और मात्रा की जगह दर लिख दिया गया है.''  

यह भी पढ़ें: 4 लीटर पेंट के लिए लगे 168 मजदूर, ₹1.7 लाख का बिल बना... MP के सरकारी स्कूलों में गजब का घपला!

पता हो कि MP के शहडोल में पिछले महीने ही भ्रष्टाचार की गजब तस्वीर सामने आई थी. यहां एक सरकारी स्कूल में महज 4 लीटर पेंट के लिए 165 मजदूर और 65 मिस्त्री लगाए गए और1 लाख रुपए से ज्यादा का बिल बनाया गया, वहीं, दूसरे स्कूल में भी 275 मजदूर और 150 राजमिस्त्री लगाकर 20 लीटर ऑयल पेंट की पुताई करवाई गई.  इसके लिए 2 लाख 31 हजार 685 रुपए निकाले गए. 

यह भी पढ़ें: MP में गजब का अभियान... एक घंटे में 13 Kg काजू-बादाम खाए, 2 किलो घी भी पी गए अफसर; सरकारी खजाने पर पड़ा ₹24000 का बोझ

यही नहीं, इसी जिले के एक गांव में जल संरक्षण पर चर्चा करने पहुंचे अधिकारी-कर्मचारियों की मेहमाननवाजी पर काजू 5 किलो, बादाम 5 किलो, किशमिश 3 किलो, नमकीन 30 किलो, बिस्कुट पैकेट 20, दूध 6 किलो, शक्कर 5 किलो लगी. वहीं, अफसरों को 2 किलो घी भी पिलाया गया. इस मेहमाननवाजी पर 19 रुपए से ज्यादा राशि खर्च हुई.   

---- समाप्त ----
