खून का सौदा... सतना में 6 बच्चों को HIV होने के बाद बड़ा एक्शन, SDM ने 'स्टिंग' कर पकड़ा ब्लड माफिया

MP News: सतना जिला अस्पताल में 6 बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने के मामले के बाद प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. खून की अवैध दलाली करने वाले गिरोह पर शिकंजा कसते हुए दो आरोपियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है.

इस पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब सिटी एसडीएम सतना राहुल सिलाडिया ने अपने वाहन चालक के माध्यम से एक स्टिंग ऑपरेशन कराया.

स्टिंग के दौरान 4500 रुपये में ब्लड उपलब्ध कराने की डील तय हुई, जिसके बाद तत्काल प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को पकड़ लिया. अभी तक 3 दलाल चढ़े प्रशासन के हत्थे चढ़े हैं.

मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां तीनों आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है. प्रशासन का कहना है कि इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

सिटी एसडीएम राहुल सिलाडिया ने बताया, ''हमें सूचना मिली थी कि अस्पताल के बाहर पान की दुकानों और ठेलों पर ब्लड की दलाली होती है. हमने एक व्यक्ति को पर्ची देकर भेजा, जहां दलाल ने 4500 रुपये में खून दिलाने का सौदा किया. हमने नोटों के नंबर पहले ही लिख लिए थे और वीडियो रिकॉर्डिंग भी की. जैसे ही दलाल ने पैसे लिए, हमने उसे पकड़ लिया. अब हम इनकी 'मोडस ऑपरेंडी' समझ रहे हैं. यदि अस्पताल का कोई भी कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी."

इस कार्रवाई के बाद जिला अस्पताल के ब्लड बैंक और स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठ रहे गंभीर सवालों के बीच प्रशासन की यह पहल बड़ा कदम मानी जा रही है.

