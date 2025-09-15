scorecardresearch
 

एक ही दुकान में पांचवीं बार चोरी, इस बार चोरों ने 2 मिनट में उड़ाए 8 लाख रुपये

सतना के मैहर में दिनदहाड़े हुई चोरी की वारदात ने कानून-व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अज्ञात चोर ने कृषि मंडी रोड स्थित अमन ट्रेडर्स की दुकान से 8 लाख रुपये पार कर दिए. पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान के लिए फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और जल्द ही गिरफ्तारी का दावा किया है.

CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात (Photo: Screengrab)
मध्य प्रदेश के सतना में एक बार फिर अपराधियों के हौंसले बुलंद हैं. कृषि मंडी रोड स्थित अमन ट्रेडर्स नामक दुकान में अज्ञात चोर ने दिनदहाड़े गल्ला व्यापारी के काउंटर से 8 लाख रुपये उड़ा लिए. यह पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है.

2 मिनट में आठ लाख की चोरी

रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित व्यापारी राजेश अग्रवाल ने बताया, 'वो रोजाना की तरह सुबह 11 बजे दुकान पहुंचे. करीब 11:25 बजे उन्होंने 7-8 लाख रुपये दराज में रख दिए. उसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति, जो पहले ग्राहक बनकर बाहर बैठा था, मौका पाकर धीरे से काउंटर तक पहुंचा. उसने दराज खोला और पैसे अपने बैग में डालकर भाग निकला. दुकान के बाहर खड़ी एक लाल रंग की होंडा सीडी मोटरसाइकिल में बैठकर आरोपी आराम से फरार हो गया.'

उसी दुकान में ये पांचवीं चोरी

अग्रवाल ने बताया कि उनकी दुकान में इस तरह की यह पांचवीं चोरी की घटना है. शिकायत करने के बावजूद अब तक पुलिस किसी आरोपी को पकड़ नहीं सकी है. उन्होंने कहा कि इस बार पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है. आरोपी के दुकान में आने, बाहर बैठने, पैसे चुराने और भागने की पूरी रिकॉर्डिंग मौजूद है.

चोरी की जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही मैहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया. पुलिस ने आरोपी की पहचान के आधार पर तलाश तेज कर दी है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

इस वारदात के बाद स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश है. उनका कहना है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यवसायी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है.


 

