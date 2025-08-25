सहारा इंडिया का रीजनल मैनेजर भोपाल में अरेस्ट, 2023 में दर्ज हुई थी धोखाधड़ी की FIR

सहारा इंडिया के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक (Regional Manager) को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में दर्ज एक धोखाधड़ी के मामले में भोपाल से गिरफ्तार किया गया.

पुलिस के एक बयान के अनुसार, राजाराम राठौर ने जनवरी 2023 में कंपनी के मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय प्रबंधक शिवाजी सिंह, सीहोर शाखा के प्रबंधक एसके मगरदे, कैशियर योगेंद्र चौधरी और एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ उनकी जमा राशि के साथ धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया था.

शिकायत के आधार पर, कोतवाली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और मध्य प्रदेश जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था.

बयान में कहा गया है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला ने नगर पुलिस अधीक्षक अभिनंदन शर्मा और कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक रवींद्र यादव को आरोपियों का पता लगाने के लिए एक टीम गठित करने का निर्देश दिया.

सूचनाओं के आधार पर टीम ने सिंह को भोपाल के एमपी नगर से गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने बताया कि उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया.

प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के रहने वाले हैं और वर्तमान में भोपाल की अवधपुरी कॉलोनी में रहते हैं.

