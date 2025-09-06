scorecardresearch
 

Feedback

MP: 80 हजार की लूट के चक्कर में चोरों का हो गया नुकसान, 2 लाख की बाइक छोड़कर भागे

राजधानी भोपाल में लूट को अंजाम देने आए चोर अपनी कीमती बाइक घटनास्थल पर ही छोड़कर भाग गए. हैरानी की बात यह है कि लूट की रकम जहां 80 हजार है, तो वहीं जिस बाइक को चोर छोड़कर भागे है उसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है. घटना अयोध्या नगर थाना क्षेत्र की है. वहीं, पुलिस ने बाइक जब्त कर आरोपियों की पहचान कर ली है.

Advertisement
X
(Photo: AI-generated)
(Photo: AI-generated)

कई बार अपराधियों के लिए खुद का जाल ही फंदा बन जाता है. ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आया, जहां झपटमारों ने 80 हजार रुपये लूटे, लेकिन अपनी कीमती बाइक घटनास्थल पर ही छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए. मामला अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का है. जानते हैं क्या है मामला...

जानकारी के मुताबिक, रात करीब शुक्रवार 11 बजे किराना दुकानदार नीरज अपनी दुकान बंद कर एच सेक्टर स्थित घर लौट रहे थे. उनके पास पिछले दिनों की दुकान की कमाई के करीब 80 हजार रुपये थे. जैसे ही वह एक निजी कॉन्वेंट स्कूल के पास पहुंचे, तभी पीछे से बाइक पर सवार तीन युवक आए और उनका बैग छीनने की कोशिश करने लगे. 

यह भी पढ़ें: मिठाई लेकर दिल्ली पहुंचा भोपाल के शारिक मछली का गुर्गा, NHRC मेंबर से बोला- भारी नुकसान हो गया, छोड़ दो उसे

सम्बंधित ख़बरें

शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित करते CM मोहन यादव.
मध्य प्रदेश: 1.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा चौथा वेतनमान, CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान 
मिठाई जब्त कर ले जाती दिल्ली पुलिस.(Photo:Screengrab)
मिठाई लेकर दिल्ली पहुंचा शारिक मछली का गुर्गा, NHRC मेंबर को लालच देने की कोशिश  
हत्या के आरोपी को किया 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार.(Photo:ITG)
एकतरफा प्यार में युवती का चाकू से मर्डर, कमरे में जानबूझकर ब्लेड छोड़ गया आशिक 
चंबल नदी पार कर रोज स्कूल जाते हैं बच्चे.(Photo:ITG)
MP: बच्चे नदी पार कर जाते हैं स्कूल, माता-पिता स्टाम्प पेपर पर लेते हैं जिम्मेदारी  
Car Fire
चलती कार में लगी आग, 3 लोग बाल बाल बचे 

इसके बाद दुकानदार ने विरोध किया तो झड़प हो गई और इस दौरान उनकी एक्टिवा गिर गई. हड़बड़ी में बदमाश बैग लेकर भागना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह चालू नहीं हुई. इस बीच दुकानदार की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे. पकड़े जाने के डर से झपटमार अपनी बाइक वहीं छोड़कर मौके से भाग निकले.

Advertisement

नीरज ने तुरंत अयोध्या नगर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से बाइक को जब्त कर लिया. जब्त की गई बाइक की कीमत करीब 2 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने बताया कि बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement