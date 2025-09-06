MP: 80 हजार की लूट के चक्कर में चोरों का हो गया नुकसान, 2 लाख की बाइक छोड़कर भागे

कई बार अपराधियों के लिए खुद का जाल ही फंदा बन जाता है. ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आया, जहां झपटमारों ने 80 हजार रुपये लूटे, लेकिन अपनी कीमती बाइक घटनास्थल पर ही छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए. मामला अयोध्या नगर थाना क्षेत्र का है. जानते हैं क्या है मामला...

जानकारी के मुताबिक, रात करीब शुक्रवार 11 बजे किराना दुकानदार नीरज अपनी दुकान बंद कर एच सेक्टर स्थित घर लौट रहे थे. उनके पास पिछले दिनों की दुकान की कमाई के करीब 80 हजार रुपये थे. जैसे ही वह एक निजी कॉन्वेंट स्कूल के पास पहुंचे, तभी पीछे से बाइक पर सवार तीन युवक आए और उनका बैग छीनने की कोशिश करने लगे.

यह भी पढ़ें: मिठाई लेकर दिल्ली पहुंचा भोपाल के शारिक मछली का गुर्गा, NHRC मेंबर से बोला- भारी नुकसान हो गया, छोड़ दो उसे

इसके बाद दुकानदार ने विरोध किया तो झड़प हो गई और इस दौरान उनकी एक्टिवा गिर गई. हड़बड़ी में बदमाश बैग लेकर भागना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की तो वह चालू नहीं हुई. इस बीच दुकानदार की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचने लगे. पकड़े जाने के डर से झपटमार अपनी बाइक वहीं छोड़कर मौके से भाग निकले.

Advertisement

नीरज ने तुरंत अयोध्या नगर थाना पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से बाइक को जब्त कर लिया. जब्त की गई बाइक की कीमत करीब 2 लाख रुपये आंकी गई है. पुलिस ने बताया कि बाइक नंबर के आधार पर आरोपियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

---- समाप्त ----