रीवा: पत्नी ने प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा, बिल्डिंग के पाइप से उतरकर भागा पति

मध्यप्रदेश के रीवा का एक सोसाइटी में देर रात जमकर हंगामा हुआ. यहां OBC के एक नेता को उसकी पत्नी ने एक महिला के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.यहां एक फ्लैट में नेता बाहरवाली के साथ मौजूद था. पत्नी के हंगामा करते ही वह तीसरे मंजिल से पाइप के सहारे उतर कर फरार हो गया.अब यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

मामला बिछिया थाना अंतर्गत पीएम आवास की कॉलोनी का है.यहां एक फ्लैट में पिछड़ा वर्ग महासभा का संभागीय अध्यक्ष पप्पू कनौजिया एक महिला के साथ रंगरेलिया मना रहा था.उसी बीच पत्नी बच्चों और पुलिस के साथ फ्लैट में पहुंच गई.पत्नी के हंगामा करते ही पप्पू कनौजिया फ्लैट के पीछे के रास्ते से पाइप के सहारे नीचे उतर कर फरार हो गया.लेकिन महिला को पत्नी ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी.

मौजूद भीड़ ने भी मौके का फायदा उठाया. पुलिस के साथ ही कॉलोनी में भारी भीड़ जमा रही. महिला की पिटाई कर दी जिससे वह लहूलुहान हो गई. पुलिस ने महिला से पूछताछ कर छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों से पप्पू पत्नी को धोखा दे रहा था.इससे पहले भी उसे कॉलोनी वालों ने पकड़ा था.पत्नी को पहले से संदेह था. पत्नी का आरोप है कि पप्पू का इस महिला से अफेयर है इसी वजह से वह अक्सर उसके और बच्चों से मारपीट करता था.

