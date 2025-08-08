scorecardresearch
 

Feedback

रीवा: पत्नी ने प्रेमिका के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा, बिल्डिंग के पाइप से उतरकर भागा पति

मध्यप्रदेश के रीवा में OBC नेता पप्पू कनौजिया को उसकी पत्नी ने एक महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. हंगामे के बीच वह फ्लैट की तीसरी मंजिल से पाइप के सहारे फरार हो गया. भीड़ और पत्नी ने महिला की पिटाई कर दी.

Advertisement
X
पत्नी ने प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ा तो पाइप से उतरकर भागा पति (Photo: ITG)
पत्नी ने प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़ा तो पाइप से उतरकर भागा पति (Photo: ITG)

मध्यप्रदेश के रीवा का एक सोसाइटी में देर रात जमकर हंगामा हुआ. यहां OBC के एक नेता को उसकी पत्नी ने एक महिला के साथ रंगरलियां मनाते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया.यहां एक फ्लैट में नेता बाहरवाली के साथ मौजूद था. पत्नी के हंगामा करते ही वह तीसरे मंजिल से पाइप के सहारे उतर कर फरार हो गया.अब यह वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है.

मामला बिछिया थाना अंतर्गत पीएम आवास की कॉलोनी का है.यहां एक फ्लैट में पिछड़ा वर्ग महासभा का संभागीय अध्यक्ष पप्पू कनौजिया एक महिला के साथ रंगरेलिया मना रहा था.उसी बीच पत्नी बच्चों और पुलिस के साथ फ्लैट में पहुंच गई.पत्नी के हंगामा करते ही पप्पू कनौजिया फ्लैट के पीछे के रास्ते से पाइप के सहारे नीचे उतर कर फरार हो गया.लेकिन महिला को पत्नी ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी.

सम्बंधित ख़बरें

goons committed gang rape with minor girl Kanpur
प्रेमिका को बगीचे में छोड़कर भागा प्रेमी, बदमाशों ने किया गैंगरेप, Video डिलीट करने के बदले मांगे 7 हजार 
सिरफिरे ने कर दी लड़की के पिता की हत्या. (Photo: ITG)
प्रेमिका के पिता की सुपारी देकर करवा दी हत्या... कहीं और तय कर दी गई थी लड़की की शादी 
युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई.- (Photo: Representational)
MP: पूर्व विधायक नीलांशु चतुर्वेदी के घर चली गोली, काम करने वाली युवती की मौत 
आरोपी युवक इकराम खान गिरफ्तार.
गौवंश के साथ क्रूरता: ई-रिक्शा से बांधकर घसीटा, 2KM तक पीछा कर पकड़ा आरोपी 
collodion baby born in Rewa
MP में जन्मा 'कोलोडियन बेबी', नवजात की त्वचा में दरारें, बढ़ा इन्फेक्शन का खतरा 
Advertisement

मौजूद भीड़ ने भी मौके का फायदा उठाया. पुलिस के साथ ही कॉलोनी में भारी भीड़ जमा रही. महिला की पिटाई कर दी जिससे वह लहूलुहान हो गई. पुलिस ने महिला से पूछताछ कर छोड़ दिया. बताया जा रहा है कि पिछले 3 सालों से पप्पू पत्नी को धोखा दे रहा था.इससे पहले भी उसे कॉलोनी वालों ने पकड़ा था.पत्नी को पहले से संदेह था. पत्नी का आरोप है कि पप्पू का इस महिला से अफेयर है इसी वजह से वह अक्सर उसके और बच्चों से मारपीट करता था.

 

 

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement