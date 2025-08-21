MP के पूर्व मुख्यमंत्री की भतीजी से लूटपाट, रीवा में बाइकर्स गैंग का आतंक, एक ही दिन में 4 महिलाएं बनीं शिकार

मध्य प्रदेश के रीवा शहर में बेखौफ बाइकर्स गैंग ने सिलसिलेवार 4 लूट की घटनाओं को अंजाम दिया. घटना में पूर्व मुख्यमंत्री की भतीजी, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष सहित 4 महिलाएं लूट का शिकार बनीं. बदमाश इनसे पर्स छीनकर, नगदी सहित आभूषण और मोबाइल पार कर फरार हो गए. अब पुलिस बाइकर्स गैंग की तलाश में जुटी हुई है.

पहली घटना सिविल लाइंस थाना इलाके के एजी कॉलेज के पास हुई. पल्सर बाइक सवार बदमाशों ने 2 महिलाओं का निशाना बनाते हुए पर्स छीनकर लाखों के आभूषण नगदी सहित मोबाइल पार कर दिया.

सीधी नगर पालिका की नेता प्रतिपक्ष कुमुदिनी सिंह और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शर्मा ऑटो में बैठकर सीधी जाने के लिए निकली थीं. उसी दौरान चलती ऑटो में बाइक सवार बदमाश पर्स छीनकर रफूचक्कर हो गए. पर्स में 30 हजार रुपए नगदी और मोबाइल था. इस दौरान कुमुदिनी सिंह बड़े हादसे का शिकार होते होते बचीं.

कुमुदिनी सिंह सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह की भतीजी लगती हैं और BJP विधायक विक्रम सिंह की रिश्ते में बुआ हैं.

बता दें कि गोविंद नारायण सिंह 1967 से 1969 तक प्रदेश के छठवें मुख्यमंत्री रहे थे. पूर्व मुख्यमंत्री के एक बेटे हर्ष सिंह मंत्री रह चुके हैं और दूसरे बेटे ध्रुव नारायण सिंह भोपाल मध्य सीट से बीजेपी के विधायक रह चुके हैं.

Advertisement

पीड़िता कुमुदिनी सिंह ने बताया कि वह मथुरा गई थीं, लौटते वक्त बस पकड़ने के लिए ऑटो में सवार होकर रेलवे स्टेशन परिसर से निकलीं, उसी दौरान बदमाश पर्स छीनकर फरार हो गए. देखें Video:-

दूसरी घटना एजी कॉलेज तिराहे की है. अंजली द्विवेदी स्कूटी पर सवार होकर जबलपुर इंटरसिटी ट्रेन पकड़ने के लिए जा रही थीं. इसी दौरान नकाबपोश बदमाश पर्स छीनकर फरार हो गए. इसमें लगभग डेढ़ लाख रुपए के कीमती सोने की ज्वेलरी थी.

वहीं, तीसरी घटना कॉलेज चौराहे के पास की है, जिसमें लुटेरे सफल नहीं हो पाए.

चौथी घटना रायपुर कर्चुलियान थाना के कोष्टा में हुई. बाइक से प्रमोद पटेल अपनी पत्नी के साथ मनगवां जा रहे थे. उसी दौरान दो बदमाश पीछे से आए और उनकी पत्नी सुलेखा पटेल का बैग छीनकर फरार हो गए. प्रमोद पटेल कुछ समझ पाते इससे पहले पत्नी बाइक से नीचे गिर गईं. बैग में 2 हजार रुपए मोबाइल एटीएम सहित अन्य सामग्री थी. सुलेखा को उपचार के लिए संजय गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

थाना प्रभारी सिविल लाइन राजकुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों तक पहुंचने के सुराग जुटा रही है, लेकिन अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी. जल्द ही बाइकर्स गैंग तक पुलिस पहुंच जाएगी.

---- समाप्त ----