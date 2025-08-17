scorecardresearch
 

Feedback

MP: रीवा में असामाजिक तत्वों ने मजार तोड़कर लगाया धार्मिक झंडा, मुस्लिम समुदाय में आक्रोश

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मुस्लिम समाज के आस्था की प्रतीक मजार को तोड़कर कुछ असमाजिक तत्वों ने धार्मिक झंडा लगा दिया. जिससे मुस्लिम समुदाय के लोग भड़क गए. हालांकि, इसकी जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और लोगों को समझाया.

Advertisement
X
रीवा में मजार तोड़ने से बवाल. (Photo: Screengrab)
रीवा में मजार तोड़ने से बवाल. (Photo: Screengrab)

मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मुस्लिम समाज के आस्था की प्रतीक मजार को तोड़कर कुछ असमाजिक तत्वों ने धार्मिक झंडा लगा दिया. हालांकि, इसकी जानकारी लगते ही मुस्लिम समाज भड़क गया. पुलिस को जैसे ही जानकारी लगी, वैसे ही मौके पर पहुंच गई और अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू की है. वहीं, विवाद बढ़ता देख पुलिस ने क्षतिग्रस्त मजार का निर्माण कार्य शुरू कराया, तब जाकर मामला शांत हुआ.

पूरा मामला रीवा जिले के गुढ़ थाना क्षेत्र के गोर्गी गांव का है. शुक्रवार की दोपहर यहां पर जब लोग ज़ुमे की नमाज पढ़कर गए तो सब कुछ ठीक था. लेकिन रात में कुछ शरारती तत्वों ने मजार को क्षतिग्रस्त कर उसमें धार्मिक झंडा लगा दिया. शनिवार को जब इसकी जानकारी मुस्लिम समाज के लोगों को हुई तो मौके पर लोगों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई.

यह भी पढ़ें: 25 अगस्त को मध्य प्रदेश आएंगे PM मोदी, धार में देश के पहले पीएम मित्रा पार्क का करेंगे भूमिपूजन

सम्बंधित ख़बरें

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया- (Photo: Representational)
मध्य प्रदेश: मां ने शादी का प्रस्ताव ठुकराया तो युवक ने कर दी लड़की की हत्या 
(Photo: Representational )
राजस्थान में टैक्सी ड्राइवर की हत्या, MP के 3 युवकों ने गला घोंटा, शव रेलवे ट्रैक पर फेंका  
पहले दो बेटियों की हत्या, फिर चटाई में छिपाई लाश... बेरहम मां की हैवानियत देख दहल उठे लोग 
बदमाशों ने प्राइवेट बैंक कर्मचारियों की गाड़ी से 61 लाख 17 हजार रुपए कैश लूट लिए गए. (Photo: ITG)
मध्य प्रदेश: छतरपुर में बदमाशों ने देसी कट्टा दिखाकर एटीएम कैश वैन को रोका, 61 लाख की लूट 
Mohan Yadav, Rahul Gandhi
'ये भैया इतनी मोटी चमड़ी के हैं, कि...', राहुल गांधी पर मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव का बयान 

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल के साथ डीएसपी और एसडीएम भी पहुंच गए. प्रशासन की टीम ने नाराज मुस्लिम समाज के लोगों को समझाया व क्षतिग्रस्त मजार का निर्माण शुरू कराया. तब जाकर लोग शांत हुए. फिलहाल मौके पर स्थिति सामान्य है. 

Advertisement

मामले को लेकर मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी, शहर काजी ने बताया कि यह मजार काफी पुरानी है और इससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है. वहीं, एसडीएम अनुराग तिवारी बताया कि पुलिस ने मुस्लिम समाज की शिकायत पर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर रही है. इस कृत्य में जो भी शामिल होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement