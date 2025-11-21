लाल किले ब्लास्ट केस में अल-फलाह मेडिकल कॉलेज के दो और डॉक्टर गिरफ्तार, यूसुफ और नासिर राशिद से पूछताछ जारी

दिल्ली के लालकिले के पास हुए ब्लास्ट मामले में जांच एजेंसियों ने एक और बड़ी कार्रवाई की है. बीती रात अल-फलाह मेडिकल कॉलेज से दो डॉक्टरों को हिरासत में लिया गया. इन डॉक्टरों के नाम डॉ. जुनैद यूसुफ और डॉ. नासिर राशिद बताए जा रहे हैं. दोनों लंबे समय से इस कॉलेज में कार्यरत थे. जांच टीम के अनुसार दोनों के आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है.

इससे पहले भी चार डॉक्टरों का नाम इसी कॉलेज से आतंकी गतिविधियों में सामने आ चुका है. लगातार हो रही गिरफ्तारियों के बाद अल-फलाह मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सवालों के घेरे में है. जांच एजेंसियों को संदेह है कि कॉलेज से जुड़े कुछ लोग आतंकी संगठनों के संपर्क में हैं और लंबे समय से उनकी मदद कर रहे हैं.

दो डॉक्टरों को हिरासत में लेकर पूछताछ

बता दें, इससे पहले भी अल-फलाह मेडिकल कॉलेज का नाम एक बड़े आतंकी मामले में सामने आया था. यहां से बीटेक पास आउट मिर्जा शादाब बेग पर देश के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने का आरोप लगा था. इन शहरों में गोरखपुर, जयपुर, सूरत और अहमदाबाद शामिल थे. शादाब के मामले के बाद से यह कॉलेज जांच एजेंसियों की निगरानी में रहा है.

दिल्ली ब्लास्ट में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैंं

लाल किले ब्लास्ट मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं. एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क में कितने लोग सक्रिय हैं और कौन-कौन इसमें शामिल रहा है. फिलहाल दोनों डॉक्टरों से पूछताछ की जा रही है और आगे और गिरफ्तारियों की संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है.

