scorecardresearch
 

Feedback

पन्ना के 50 करोड़ के 'हीरे' का सस्पेंस खत्म! खनिज अधिकारियों की मौजूदगी में जांच के बाद सुलझा रहस्य

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 150 कैरेट के 'नायाब हीरे' को लेकर मचा सस्पेंस अब खत्म हो गया है. खदान में मिले इस चमचमाते पत्थर की जांच में पता चला कि यह कोई हीरा नहीं, बल्कि क्वाजस स्टोन है. खदान संचालक जय बहादुर सिंह और अन्य पार्टनर इसे हीरा मान रहे थे, लेकिन जांच में ये पत्थर निकला. जानकारों का कहना है कि अगर ये हीरा होता तो इसकी कीमत करीब 50 करोड़ होती.

Advertisement
X
खदान में मिले चमकीले पत्थर का रहस्य सुलझा. (Photo ITG)
खदान में मिले चमकीले पत्थर का रहस्य सुलझा. (Photo ITG)

मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 150 कैरेट के 'नायाब कथित हीरे' को लेकर मचा हड़कंप अब शांत हो गया है. यह पत्थर, जिसे खदान संचालक जय बहादुर सिंह और उनके पार्टनर को मिला था, जांच में असली हीरा नहीं, बल्कि क्वाजस नाम का चमकदार पत्थर निकला है. इस पत्थर का वजन 137.14 कैरेट आंका गया है.

दरअसल, यह पूरा विवाद 5 सितंबर को कृष्णा कल्याणपुर पट्टी की हीरा खदान में शुरू हुआ. खदान संचालक जय बहादुर सिंह के अनुसार, खदान में 150 कैरेट की चमकीली चीज मिली थी. और उनके पार्टनर ने दावा किया कि यह हीरा है. इसके बाद खदान में झगड़ा हुआ और पार्टनर दयाराम पटेल ने यह चमचमाता पत्थर पुलिस थाने में जमा करवा दिया. सभी के मन में यह था कि यह हीरा है और इसकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है.

यहां देखें Video

सम्बंधित ख़बरें

woman showing Diamond
पार्क में घूमते हुए लड़की को मिला हीरा... कीमत है 23 लाख रुपये, बनवाएगी सगाई की अंगूठी 
सड़क के किनारे मिला बेशकीमती हीरा. (Photo: ITG)
मंदिर से लौट रहा था मजदूर, सड़क किनारे मिला बेशकीमती हीरा 
अपनी दुकान पर महिला ग्राहक को साड़ी दिखाती जयपाली.
महिला मजदूर की चमकी किस्मत... पति के लिए खरीदा ऑटो, हॉस्टल भेजे बच्चे 
हीरे को दिखाते हुए जिला पंचायत उपाध्यक्ष का बेटा.
नेताजी के ग्रेजुएट बेटे को नौकरी नहीं मिली तो लगाई हीरा खदान, साल के आखिरी दिन चमकी किस्मत 
मजदूर की चमकी किस्मत, पानी से साफ की मिट्टी तो मिले लाखों के हीरे 

हीरा कार्यालय में खनिज अधिकारी रवि पटेल, हीरा पारखी अनुपम सिंह और कई व्यापारियों की मौजूदगी में जब इसकी जांच की गई, तो सच्चाई सामने आ गई. रवि पटेल ने पुष्टि की कि यह हीरा नहीं है, बल्कि क्वाजस स्टोन है. उन्होंने बताया कि अब नियमानुसार जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और पत्थर को सील कर पुलिस को सौंप दिया जाएगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मंदिर से लौट रहा था मजदूर, सड़क किनारे मिला बेशकीमती हीरा... पन्ना की धरती पर चमकी मजदूर की किस्मत

इस मामले को लेकर पन्ना हीरा कार्यालय में छुट्टी के दिन भी गहमागहमी रही. अगर यह पत्थर हीरा निकलता, तो इसकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ से अधिक होती. हालांकि क्वाजस निकलने के बाद यह सस्पेंस खत्म हो गया. क्वाजस एक चमकदार और मूल्यवान पत्थर है, लेकिन हीरे की तरह बेहद दुर्लभ और महंगा नहीं माना जाता. विशेषज्ञों के अनुसार, इस तरह के पत्थरों में अक्सर चमक और आभा होने के कारण उन्हें असली हीरा समझ लिया जाता है.

खनन संचालक जय बहादुर सिंह ने कहा कि हीरा मिलने के बारे में पता चला था. हमारे पार्टनर ने इसकी पुष्टि की, बाद में वह इस मामले को दबा गया. इसके कारण हमें सख्ती करनी पड़ी. हीरा अधिकारी रवि पटेल ने कहा कि यह हीरा नहीं है. अब नियमानुसार रिपोर्ट तैयार कर पत्थर को सील कर पुलिस को सौंप दिया जाएगा. अगर यह हीरा होता तो इसकी कीमत 50 करोड़ से अधिक होती.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    आज का राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    Alinagar MLA
    Buxar Election
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    Mokama Election
    करियर राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement