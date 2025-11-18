चर्चा में MP की लेडी नर्सिंग ऑफिसर... अस्पताल को बताया 'मंदिर', कलेक्टर ने बुलाकर दिया सम्मान

मध्य प्रदेश के अशोकनगर की नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी इन दिनों इंटरनेट पर वायरल हैं. सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर गायत्री ने एक मरीज को अपने रिश्तेदारों संग शराब पीने से रोका था. अब कलेक्टर ने अपने दफ्तर बुलाकर नर्सिंग ऑफिसर गायत्री का सम्मान किया है.

दरअसल, अशोकनगर जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीज देवेंद्र यादव ‎अपने रिश्तेदारों के साथ पलंग पर बैठकर शराब पी रहा था. इस दौरान मौके पर पहुंची नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी ने उनको नशा करते रंगे हाथों पकड़ा और समझाइश दी.

अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित और साहसी नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी ने उन लोगों को फटकार लगाते हुए कहा, ''हम लोग आपकी सेवा के लिए दिन-रात ड्यूटी करते हैं. ये अस्पताल हमारा मंदिर है और आप यहां शराब पी रहे हैं.शर्म नहीं आती?''

नर्सिंग ऑफिसर की समझाइश और फटकार के बाद पहले तो शराबियों ने गिलास को छिपाने की कोशिश की, और खाना खाने का बहाना बनाया. लेकिन मोबइल कैमरे में रिकॉर्ड हो जाने पर आगे से ऐसा न करने की हामी भरी.

अब अशोकनगर कलेक्टर आदित्य सिंह ने नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी को प्रशंसा पत्र प्रदान कर सम्मानित किया.

कलेक्टर ऑफिस में सम्मानित हुईं गायत्री चौधरी.

कलेक्टर ऑफिस की ओर से कहा, ''बीते 29 अक्टूबर को रात 11 बजे जिला अस्पताल के सर्जिकल वार्ड में भर्ती मरीज और उनके परिजनों को शराब का सेवन करते हुए पाया गया. इस दौरान अपनी ड्यूटी निभा रही नर्सिंग ऑफिसर गायत्री चौधरी ने अपने कार्यस्थल को मंदिर बताकर उनको ऐसा कार्य न करने की समझाइश देकर उन लोगों को शराब का सेवन करने से रोका.

इस प्रकार निडर होकर आपने अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा और कुशलतापूर्ण तरीके से निर्वहन किया गया. कलेक्टर ने गायत्री के इस कार्य की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.''

