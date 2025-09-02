मध्यप्रदेश क्रिकेट: ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन का MPCA अध्यक्ष बनना तय, विरोध में कोई नाम नहीं

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया आज मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के अध्यक्ष बनेंगे. आज MPCA की एनुअल जनरल मीटिंग में उन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा. महाआर्यमन के सामने अन्य किसी ने नामांकन नहीं भरा है.
MPCA की कमान संभालने वाले वह सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी होंगे. महाआर्यमन के दादा माधव राव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक एमपीसीए के अध्यक्ष रहे हैं.
साल 2019 में सिंधिया के समर्थन से वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर MPCA के अध्यक्ष बने थे. MPCA अध्यक्ष पद के लिए महानआर्यमन सिंधिया एकमात्र उम्मीदवार हैं और उनके सामने किसी अन्य ने नामांकन नहीं भरा है, इसलिए उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो चुका है.
महाआर्यमन वर्तमान में मध्य प्रदेश लीग (MPL) के अध्यक्ष और ग्वालियर संभाग क्रिकेट संघ (GDCA) के उपाध्यक्ष भी हैं.
आज होने वाली MPCA की एनुअल जनरल मीटिंग के लिए सिंधिया परिवार देर रात इंदौर पहुंच चुका है.
महाआर्यमन सिंधिया का जन्म 17 नबंवर 1995 को हुआ है. इसके साथ ही वो MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष होंगे.
महाआर्यमन सिंधिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई दून स्कूल से की है. इसके बाद महाआर्यमन सिंधिया अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी गए और वहां से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. क्रिकेट के साथ-साथ महाआर्यमन सिंधिया को संगीत का भी शौक है.