MP में बड़ी लापरवाही... थैलेसीमिया पीड़ित 6 बच्चों को चढ़ा 'दूषित खून', HIV पॉजिटिव होने पर सरकार ने बैठाई जांच

MP में थैलेसीमिया से पीड़ित 6 बच्चों को खून चढ़ाने के बाद वे HIV पॉजिटिव पाए गए हैं. इनमें से 4 बच्चों का इलाज सतना के जिला अस्पताल में चल रहा था. मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 6 सदस्यीय विशेष जांच कमेटी का गठन किया है.

एक बच्चे के माता-पिता भी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं.(Photo: Representational)
मध्य प्रदेश सरकार ने एक 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो इस बात की जांच करेगी कि थैलेसीमिया ब्लड डिसऑर्डर से पीड़ित बच्चों को HIV इन्फेक्शन कैसे हुआ?  

पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर तरुण राठी ने एक आदेश जारी कर जांच टीम के गठन की घोषणा की और उसे सात दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया.

12 से 15 साल की उम्र के इन छह बच्चों को सतना, जबलपुर और दूसरी जगहों के जिला अस्पतालों में दूषित खून चढ़ाने के शक के बाद HIV पॉजिटिव पाया गया. अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि इनमें से एक बच्चे के माता-पिता भी इन्फेक्टेड पाए गए हैं.

सतना कलेक्टर सतीश कुमार एस ने पत्रकारों को बताया, "सतना में HIV इन्फेक्शन के ये मामले इस साल जनवरी से मई के बीच सामने आए हैं और सभी पीड़ित फिलहाल इलाज करवा रहे हैं.

थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को रेगुलर खून चढ़ाया जा रहा था. रूटीन टेस्टिंग के दौरान उनमें से छह HIV पॉजिटिव पाए गए. इनमें से एक बच्चे के माता-पिता भी HIV पॉजिटिव पाए गए हैं.''

मामले सामने आने के बाद, मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और रिपोर्ट मांगी है. उन्होंने कहा कि इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या सरकारी अस्पताल के अलावा किसी और अस्पताल में भी खून चढ़ाया गया था.

सरकारी आदेश में कहा गया है कि जांच कमेटी की अध्यक्षता पब्लिक हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, रीवा डिवीजन के रीजनल डायरेक्टर डॉ. सत्य अवधिया करेंगे.

स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल (SBTC) की डिप्टी डायरेक्टर रूबी खान, AIIMS, भोपाल के ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्पेशलिस्ट रोमेश जैन, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की सीमा नावेद, होशंगाबाद में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर संजीव जादौन और भोपाल में इसी डिपार्टमेंट की ड्रग इंस्पेक्टर प्रियंका चौबे जांच टीम के अन्य सदस्य होंगे.

कमेटी को जांच करने और सात दिनों के अंदर एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है.

