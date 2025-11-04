scorecardresearch
 

'हेलीपैड खोद दो या रास्ते...', बिहार में चुनाव प्रचार करने पहुंचे CM मोहन यादव, सभा रोकने की साजिश का लगाया आरोप

CM Mohan Yadav Bihar Rally: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इन दिनों बिहार में एनडीए के समर्थन में गर्मजोशी से प्रचार कर रहे हैं. गौरतलब है कि पार्टी हाईकमान ने उन्हें बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक बनाया है.

मनेर विधानसभा में CM मोहन यादव की रैली.(Photo:Screengrab)
मनेर विधानसभा में CM मोहन यादव की रैली.(Photo:Screengrab)

बिहार चुनाव प्रचार के अंतिम दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के स्टार प्रचारक मोहन यादव ने महागठबंधन (विपक्षी गठबंधन) पर उनकी जनसभा को रोकने की गंभीर साजिश का आरोप लगाया है. यह आरोप पटना जिले की मनेर विधानसभा में उनकी रैली के दौरान लगा.

CM मोहन यादव को मनेर विधानसभा के गांधी मैदान मनेर थाने के पास जनसभा को संबोधित करना था. आरोप है कि एमपी के सीएम के वहां पहुंचने से पहले ही विपक्ष ने सभा स्थल पहुंच मार्ग और हेलीपैड खुदवा दिए, ताकि उनकी जनसभा और रोड शो को रोका जा सके.

हालांकि, तमाम बाधाओं के बाद भी सीएम मोहन यादव मनेर में जनसभा करने पहुंचे. अपने भाषण के दौरान यादव ने कहा, ''मैं आपसे मिलने आ रहा था, तो रास्ते खोद दिए, हेलीपैड खोद दिया. लेकिन, मैं कहता हूं कि चाहे जो करो, मैं जनता से मिलने के लिए जान की बाजी लगाकर आने को तैयार हूं.''

सीएम मोहन यादव ने आज बिहार की 3 विधानसभाओं पटना जिले की बांकीपुर (नितिन नबीन), मनेर (जितेंद्र यादव) और मधेपुरा (कविता साह) में जनसभा और रोड शो किया.

यह भी पढ़ें: Exclusive Interview: यादव वोटों के लिए BJP ने आपको बिहार के चुनावी मैदान में उतारा है? CM मोहन यादव से मिला ये जवाब

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि पीएम देश के लिए धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं और बीजेपी ही है जो आम कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री बना सकती है. इस दौरान सीएम मोहन यादव ने जनता से केवल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को वोट देने की अपील की.

