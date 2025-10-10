MP: रिटायर्ड PWD इंजीनियर के ठिकानों पर छापा, कैश सहित करोड़ों की संपत्ति जब्त

लोकायुक्त पुलिस ने मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) के रिटायर्ड इंजीनियर-इन-चीफ जी.पी. मेहरा के कई ठिकानों पर छापे मारे हैं. यह कार्रवाई गुरुवार को भोपाल और नर्मदापुरम जिले में हुई है. यह कार्रवाई अवैध रूप से संपत्ति जमा करने की शिकायत के आधार पर की गई है.

छापे के दौरान करोड़ों रुपये का सोना, कैश, जमीन के दस्तावेज और 17 टन शहद बरामद हुआ है. यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज होने के बाद की गई.

मेहरा के भोपाल स्थित मणिपुरम कॉलोनी के आवास पर अधिकारियों को 8.79 लाख रुपये कैश, करीब 50 लाख रुपये के सोने-चांदी के आभूषण, 56 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट और करीब 60 लाख रुपये की अन्य बहुमूल्य वस्तुएं मिलीं. इसके अलावा, उनके ओपल रीजेंसी फ्लैट से 26 लाख रुपये कैश, 3.05 करोड़ रुपये मूल्य का 2.649 किलोग्राम सोना और 5.93 लाख रुपये की 5.523 किलोग्राम चांदी जब्त की गई.

फैक्ट्री और पार्टनरशिप का खुलासा

छापेमारी के दौरान भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक इलाके में स्थित उनकी फैक्ट्री के.टी. इंडस्ट्रीज पर भी तलाशी ली गई. यह फैक्ट्री पीवीसी पाइप बनाती है. यहां से फैक्ट्री उपकरण, कच्चा माल, तैयार माल और स्वामित्व के कागजात बरामद हुए. लोकायुक्त की विज्ञप्ति के मुताबिक, यह यूनिट कथित तौर पर मेहरा के बेटे रोहित और कैलाश नायक के संयुक्त स्वामित्व में है.

नर्मदापुरम में मिला 17 टन शहद और फार्महाउस

नर्मदापुरम जिले की सोहागपुर तहसील के सैनी गांव में मेहरा की संपत्ति पर तलाशी ली गई. यहां टीम को 17 टन शहद, छह ट्रैक्टर, महंगी कृषि मशीनरी, 32 निर्माणाधीन कॉटेज, सात पूर्ण कॉटेज, दो मछली फार्म, दो गौशालाएं, दो बड़े तालाब और एक मंदिर मिला. इस संपत्ति से भी कई जमीन और संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए गए हैं.

मेहरा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर रजिस्टर्ड कई लग्जरी गाड़ियां भी पहचानी गईं. इनमें फोर्ड एंडेवर, स्कोडा स्लाविया, किया सोनेट और मारुति सियाज जैसी कारें शामिल हैं. अधिकारियों ने बताया कि फिक्स्ड डिपॉजिट, शेयर और बीमा पॉलिसियों से संबंधित दस्तावेजों की भी जांच की जा रही है. लोकायुक्त पुलिस यह जांच कर रही है कि क्या मेहरा शहद बेचने के व्यवसाय में शामिल थे.

