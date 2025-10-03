AIIMS भोपाल के ब्लड बैंक से लंबे समय से गायब हो रहा था प्लाज्मा, सीसीटीवी फुटेज से खुला राज

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIMMS) भोपाल के ब्लड बैंक से कई यूनिट खून और प्लाज्मा चोरी हो गए हैं. इस मामले की थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई है. पुलिस ने एक कर्मचारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एम्स ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र प्रसाद ने बाग सेवनिया पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज करवाई. इसके बाद पुलिस ने एम्स के एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

सहायक पुलिस आयुक्त (मिसरोद क्षेत्र) रजनीश कश्यप कौल ने एक न्यूज एजेंसी को बताया कि शिकायत के अनुसार, ब्लड बैंक से रक्त और प्लाज्मा यूनिट लंबे समय से गायब हो रहे थे.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक आउटसोर्स कर्मचारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने जांच के तहत एम्स प्रशासन से अस्पताल परिसर की सीसीटीवी फुटेज मांगी है.

पुलिस सूत्रों ने बताया कि आरोपी कुछ दिन पहले सीसीटीवी फुटेज में प्लाज्मा (रक्त का तरल भाग) की कुछ यूनिट चुराते और उन्हें एक अज्ञात व्यक्ति को सौंपते हुए कैद हुआ था. उन्होंने बताया कि एम्स अधिकारियों को इस मामले में किसी अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका का संदेह है और उन्होंने ब्लड बैंक के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

