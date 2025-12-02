हाथों में खेत का मॉडल और चिड़िया के पुतले लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, MP विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा. सोमवार को छिंदवाड़ा कफ सिरप त्रासदी को लेकर प्रदर्शन करने के बाद आज कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और किसान संकट को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन किया.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक अपने हाथों में किसानों के खेत का मॉडल और चिड़िया के पुतले लेकर आए.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया और आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है. कांग्रेस ने कहा कि सत्ता-धारी भावांतर का झुनझुना बजाते रहे और किसान के खेत को 'भाजपा सरकार रूपी चिड़िया चुग गई'.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा न कर पाना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी विफलता है. किसानों के खेत भाजपा सरकार रूपी चिड़िया पहले ही साफ कर चुकी है.

इससे पहले सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की जहरीली कफ सिरप त्रासदी को लेकर सदन में हंगामा किया था. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कल सदन में कहा था कि लगातार हुई त्रासदियों पर सरकार की चुप्पी अमानवीयता की पराकाष्ठा है. उन्होंने 22 से अधिक मासूमों की मौत पर पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी.

