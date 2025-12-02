scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

हाथों में खेत का मॉडल और चिड़िया के पुतले लेकर पहुंचे कांग्रेस विधायक, MP विधानसभा में दूसरे दिन भी हंगामा

BJP सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस विधायक 'चिड़िया चुग गई खेत' की झांकी साथ लेकर आए और सरकार को किसान विरोधी बताते हुए आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है.

Advertisement
X
MSP को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन.(Photo:ITG)
MSP को लेकर कांग्रेस ने किया प्रदर्शन.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन जारी रहा. सोमवार को छिंदवाड़ा कफ सिरप त्रासदी को लेकर प्रदर्शन करने के बाद आज कांग्रेस ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और किसान संकट को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ जोरदार सांकेतिक प्रदर्शन किया.

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया. कांग्रेस विधायक अपने हाथों में किसानों के खेत का मॉडल और चिड़िया के पुतले लेकर आए.

प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने बीजेपी सरकार को किसान विरोधी बताया और आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है. कांग्रेस ने कहा कि सत्ता-धारी भावांतर का झुनझुना बजाते रहे और किसान के खेत को 'भाजपा सरकार रूपी चिड़िया चुग गई'.

सम्बंधित ख़बरें

MP में विपक्ष ने उठाया कप सिरप से मौत का मुद्दा.(Photo:ITG)
MP विधानसभा में विष पिलाने वाली 'पूतना' बनकर पहुंचे कांग्रेस विधायक  
मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा. (फाइल फोटो)
MP विधानसभा शीतकालीन सत्र आज से शुरू, SIR और किसान संकट पर हंगामे के आसार 
MP School Scam
MP अजब है! 23 साल तक प्राइवेट टीचर्स को सरकारी खजाने से बंटती रही सैलरी 
(Photo: Representational )
देवर को भाभी संग कई बार 'उस कंडीशन' में पकड़ा... बड़े भाई के मर्डर की वजह आई सामने 
Panna Diamonds: किस्मत, मजदूरी और कड़वी हकीकत 

नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि  किसानों के हितों की रक्षा न कर पाना भाजपा सरकार की सबसे बड़ी विफलता है. किसानों के खेत भाजपा सरकार रूपी चिड़िया पहले ही साफ कर चुकी है.

इससे पहले सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने छिंदवाड़ा की जहरीली कफ सिरप त्रासदी को लेकर सदन में हंगामा किया था. नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कल सदन में कहा था कि लगातार हुई त्रासदियों पर सरकार की चुप्पी अमानवीयता की पराकाष्ठा है. उन्होंने 22 से अधिक मासूमों की मौत पर पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और जिम्मेदारों पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement