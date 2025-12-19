'100 लोगों के बीच 4 लोग घुसा दिए जाते हैं...', खाद के लिए हंगामे पर MP के कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना का बेतुका बयान

मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत और वितरण केंद्रों पर हो रही अफरा-तफरी के बीच कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है. मंत्री ने किसानों की लंबी लाइनों और वहां होने वाले हंगामे को 'साजिश' और 'प्री-प्लान्ड' (पहले से तय) करार दिया है.

भोपाल में एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जब कृषि मंत्री एदल सिंह कंषाना से खाद वितरण केंद्रों में लग रही लंबी लाइन और गरीब किसान को खाद नहीं मिलने पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसे प्रीप्लान बताया.

उन्होंने कहा, ''आप अच्छे से जानते हैं कि यह वीडियो कैसे आते हैं. 100 लोगों के बीच 4 लोग घुसा दिए जाते हैं जो हो-हल्ला करते हैं, कोई थप्पड़ देता है. यह सब प्रीप्लान है और हमारे किसानों को गुमराह करने की साजिश है.'' देखें Video:-

यह पहली बार नहीं है जब एदल सिंह कंषाना ने विवादित बयान दिया हो. इससे पहले इसी साल मार्च में उन्होंने मुरैना जिले के अंबाह में वन विभाग की टीम पर हुए हमले के बाद विवादित बयान दिया था.

मंत्री ने कहा, ''रेत माफिया कहां हैं, वे रेत माफिया नहीं, पेट माफिया हैं. वे पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं. रेत माफिया उसे कहते हैं जो किसी एक व्यक्ति के लिए काम करें.''

