'जब बिहार में चुनाव थे, तब राहुल गांधी पचमढ़ी में मना रहे थे छुट्टी', CM मोहन यादव बोले- कांग्रेस नेता अपनी ही दुनिया में जीते हैं

MP Politics: देवास में CM यादव ने कहा, "कांग्रेस नेता अपनी ही दुनिया में जीते हैं. वे हवा में तैरते रहते हैं और जमीन पर कभी नहीं आते. उन्हें सिर्फ़ सोशल मीडिया अकाउंट चलाने में ही खुशी मिलती है. इसीलिए वे 20 साल से राज्य की सत्ता से बाहर हैं, और अगर वे इसी तरह चलते रहे, तो वे अगले 50 साल तक सत्ता से बाहर रहेंगे."

CM मोहन यादव ने देवास में किसानों को संबोधित किया.(Photo:ITG)
CM मोहन यादव ने देवास में किसानों को संबोधित किया.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा. कहा कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे थे, तब वह मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे थे.

CM यादव ने देवास में आयोजित एक कार्यक्रम में दावा किया कि कांग्रेस जमीन पर लगभग न के बराबर है और इसीलिए वह मध्य प्रदेश में 20 साल (2018-20 में 15 महीने को छोड़कर) से सत्ता में नहीं है और अगर हालात ऐसे ही रहे, तो यह सबसे पुरानी पार्टी अगले 50 साल तक राज्य पर शासन नहीं कर पाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने कभी किसानों के कल्याण के लिए काम नहीं किया.

राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, तब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मध्य प्रदेश के लोकप्रिय हिल स्टेशन पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे थे.

243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 6 और 11 नवंबर को दो चरणों में मतदान हुआ था, जबकि नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. कांग्रेस पार्टी बिहार में विपक्षी महागठबंधन का हिस्सा है.

बता दें कि राहुल गांधी ने 9 नवंबर को जिला कांग्रेस अध्यक्षों के एक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के लिए नर्मदापुरम जिले के पचमढ़ी का दौरा किया था और जंगल सफारी भी की थी. 

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा, "कांग्रेस नेता और उनके मुखिया (गांधी) एक जैसे हैं. जब बिहार में चुनाव चल रहे थे, तब वह (गांधी) पचमढ़ी में छुट्टियां मना रहे थे. यही उनकी समझ का स्तर है. वह कहते हैं कि वह आलू को सोना बना सकते हैं."

1.33 लाख किसानों के खातों में 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने 'भावांतर' योजना के तहत 1.33 लाख सोयाबीन किसानों के बैंक खातों में 233 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए और कहा कि राज्य सरकार फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है.

देवास के पुलिस मैदान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में, यादव ने प्रतीकात्मक रूप से रिमोट बटन दबाकर धनराशि हस्तांतरित की. उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की 'सोयाबीन स्टेट' के रूप में पहचान उसके किसानों की कड़ी मेहनत पर बनी है.

मुख्यमंत्री ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य दोनों यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिले. इसीलिए हमने देश में अपनी तरह की पहली भावांतर योजना शुरू की है."

अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत सरकार केंद्र द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और मंडियों में व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली कम कीमतों के बीच के अंतर की भरपाई अपने खजाने से किसानों को करती है.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए यादव ने कहा कि विपक्षी नेता भावांतर योजना और लाड़ली बहना योजना के तहत किसानों और महिलाओं को दिए जा रहे लाभों को पचा नहीं पा रहे हैं और भाजपा सरकार से बेतुके सवाल पूछ रहे हैं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने देवास में 180 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया.

---- समाप्त ----
