न कपड़ा, न कागज… राजा रघुवंशी की हत्या के बाद इस चीज से पोंछा था 'दाओ', सिहरा देगी शिलांग के बेरहम क्राइम की कहानी

इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून ट्रिप पर हुई नृशंस हत्या की गुत्थी जैसे-जैसे सुलझ रही है, वैसे-वैसे साजिश की क्रूरता सामने आ रही है. पुलिस और न्यायिक जांच में यह स्थापित हो गया है कि राजा की हत्या उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाह ने करवाई थी

मेघालय की पहाड़ियों में अंजाम दिए गए इस प्री-प्लान्ड मर्डर की जांच टीम को भी सबसे अधिक सिहराने वाली बात यह लगी कि हत्या के बाद सोनम ने सबूत मिटाने के लिए खून से सना हथियार दाओ (धारदार हथियार) न कपड़े से, न कागज से, बल्कि आसपास उगी जंगली घास से साफ किया था.

पुलिस पूछताछ और आरोप-पत्र में सामने आया है कि सोनम शादी के बाद भी प्रेमी राज कुशवाह संपर्क में थी. दोनों ने इंदौर में ही राजा रघुवंशी की हत्या की योजना बनाई थी.

शुरुआत में सोनम ने अपनी मौत का नाटक करके हनीमून ट्रिप के दौरान गायब हो जाने की प्लानिंग बनाई थी. लेकिन यह प्लानिंग बदलकर राजा रघुवंशी की हत्या में बदल गई, ताकि वे एक साल तक छिपने के बाद साथ में घर बसा सकें.

राज कुशवाह ने अपने दोस्तों विशाल सिंह चौहान उर्फ विक्की, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी नामक तीन हमलावरों को राजा की हत्या के लिए तैयार किया. पहले असम में हत्या की साजिश रची गई थी, लेकिन विफल होने के बाद इसे मेघालय के सोहरा (चेरापूंजी) में अंजाम देने का फैसला किया गया.

दाओ से सिर और गर्दन पर वार

23 मई को हत्या की घटना को सोहरा के वेई सावडोंग पार्किंग क्षेत्र के पास एक खाई में अंजाम दिया गया. राजा रघुवंशी और सोनम मावलखियात में स्कूटी खड़ी करने के बाद ट्रेकिंग के लिए गए थे. इसी दौरान वे वहां पहले से मौजूद विशाल, आकाश और आनंद से मिले. इंदौर के नाते सभी का परिचय हुआ.

जब राजा रघुवंशी रेलिंग के सहारे खड़े थे, तभी विशाल सिंह चौहान ने दाओ लिया और राजा के सिर के पीछे पूरी ताकत से वार किया. इसके बाद आनंद कुर्मी ने गर्दन या कंधे पर और आकाश ने फिर से सिर पर हमला किया.

वहीं, सोनम रघुवंशी अपने पति राजा पर हमले से पहले टायॅलेट जाने का बहाना बनाकर मौके से थोड़ी दूर चली गई थी और शव को खाई में फेंकने के बाद वापस लौटी.

वह जगह जहां मिला राजा रघुवंशी का शव. (Video Grab)

घास से पोंछा खून और सबूतों को मिटाना

पुलिस के सिहराने वाले खुलासे के अनुसार, विक्की ने खून से सने दाओ को घास से साफ किया, जिसके बाद सोनम रघुवंशी ने उसी दाओ से राजा का मोबाइल फोन कुचल दिया ताकि लोकेशन ट्रेस न हो सके. इसके बाद आकाश ने अपनी खून से सनी सफेद शर्ट उतारी और खाई में फेंक दिया. सोनम ने विक्की को यात्रा खर्च के लिए ₹20 हजार दिए और मरून रंग का बुर्का पहनकर शिलांग की ओर भागी.

शिलांग से होते हुए अलग अलग रास्तों से इंदौर पहुंची सोनम रघुवंशी 3-4 दिनों के लिए राज कुशवाह के घर में रुकी, क्योंकि उसकी मां और बहन घर पर नहीं थीं. 3-4 दिनों के बाद राज उसे इंदौर के देवास नाका स्थित एक किराए के फ्लैट में ले गया. फ्लैट पर पहुंचकर उसने मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकाला और राज को वापस कर दिया.

सोनम ने भी पति की लाश खाई में फेंकने में मदद की.

राज ने फिर उसे एक नया सिम कार्ड दिया जिसे उसने अपने मोबाइल फोन में डाला. विक्की फ्लैट में मौजूद रहता था. जब भी वह बाहर जाता, तब सोनम को बाहर से बंद कर देता था ताकि किसी को पता न चले कि वह अंदर है.

5 पर आरोप तय, 3 और पर चार्जशीट की तैयारी

गहन जांच के बाद सोनम रघुवंशी को उत्तर प्रदेश से, जबकि राज कुशवाह और तीनों हमलावरों को इंदौर से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने सोहरा उप-मंडल के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 790 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है. अदालत ने मंगलवार को सोनम रघुवंशी, राज कुशवाह, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 103(1) (हत्या), 238(ए) (साक्ष्य मिटाना) और 61(2) (आपराधिक साजिश) के तहत औपचारिक रूप से आरोप तय किए हैं.

पुलिस अब सबूत नष्ट करने में शामिल तीन और आरोपियों शिलोम जेम्स, लोकेंद्र तोमर और बलबीर अहिरवार के खिलाफ दूसरी चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी कर रही है.

