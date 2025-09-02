महाआर्यमन सिंधिया बने MPCA के अध्यक्ष, ताजपोशी के दौरान पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे मौजूद

MP News: ग्वालियर के सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के 29 वर्षीय बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) की कमान संभाल ली है. इंदौर में एमपीसीए के निवर्तमान अध्यक्ष अभिलाष खांडेकर ने महाआर्यमन सिंधिया को पदभार ग्रहण कराया. इस दौरान महाआर्यमन के पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहे.

दरअसल, साल 2019 में सिंधिया के समर्थन से वरिष्ठ पत्रकार अभिलाष खांडेकर MPCA के अध्यक्ष बने थे. अब MPCA अध्यक्ष पद के लिए महानआर्यमन सिंधिया एकमात्र उम्मीदवार थे. उनके सामने किसी अन्य ने नामांकन नहीं भरा था, इसलिए उनका निर्विरोध चुना जाना तय हो चुका था.

MPCA की कमान संभालने वाले वो सिंधिया परिवार की तीसरी पीढ़ी होंगे. महाआर्यमन के दादा माधव राव सिंधिया और पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया लंबे समय तक एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं.

महाआर्यमन वर्तमान में मध्य प्रदेश लीग (MPL) के अध्यक्ष और ग्वालियर संभाग क्रिकेट संघ (GDCA) के उपाध्यक्ष भी हैं.

महाआर्यमन सिंधिया का जन्म 17 नबंवर 1995 को हुआ है. इसके साथ ही वो MPCA के सबसे युवा अध्यक्ष बन गए हैं.

GDCA के वाइज चेयरमैन भी हैं महाआर्यमन.(Photo:ITG)

महाआर्यमन सिंधिया ने अपनी शुरुआती पढ़ाई देहरादून के दून स्कूल से की. इसके बाद महाआर्यमन सिंधिया अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी गए और वहां से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की. हॉबी की बात करें तो क्रिकेट के साथ-साथ महाआर्यमन सिंधिया को संगीत का भी शौक है.

