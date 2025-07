MP: मुर्गे को लेकर लड़ाई बनी जानलेवा, मां के सामने कार से कुचलकर बेटे की हत्या

अकील ने कार रिवर्स में लेकर राकेश के ऊपर चढ़ा दी और कई बार उसे कुचलने के बाद मौके से फरार हो गया. बेटे को खून से लथपथ देख मां ने लोगों से मदद मांगी और राकेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

A man lost his life in a fight over rooster (File Photo: ITG)