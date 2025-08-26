'तू मुझे पसंद नहीं, मना किया था फिर क्यों आई...' नई दुल्हन को पति ने गर्म चाकू से बुरी तरह दागा

मध्य प्रदेश के खरगोन से दिलदहलाने वाला मामला सामने आया है. यहां जिला मुख्यालय से करीब 10 किमी दूर मेनगांव थाना क्षेत्र के अवरकच्छ की 23 साल की बेटी खशबू पिपलिया अपने पति दिलीप की हैवानियत की शिकार हो गई. दरअसल खुशबू की शादी 2 फरवरी 2025 को बड़वानी जिले के अंजड़ निवासी दिलीप पिपलिया के साथ हुई थी. दिलीप को शुरुआत से ही खुशबू पसंद नहीं थी इसलिए रविवार को वह उसके प्रति हैवान बन गया. उसने गैस चूल्हे पर चाकू को गर्म कर खुशबू को हाथ, पैर, पीठ सहित होठों पर कई जगह दाग दिया.

'तू मुझे पसंद नहीं है, मना किया था फिर क्यों आई'

कमरे में बंद कर गर्म चाकू से दागने के बाद उसने खुशबू से मारपीट भी की. नवविवाहिता का आरोप है कि शादी के बाद से ही नापसंद होने और दहेज की मांग को लेकर दिलीप मारपीट करता था. उसने बताया कि बीती रात को मेरे पति ने नशे में मुझे मारा. पहले लातों से मारा, इसके बाद घसीट कर किचन में ले गए और फिर दरवाजे बंद करके मेरे हाथ पैर बांध दिए. सिर पर उसने कट्टा अड़ाकर गर्म चाकू से जगह-जगह दाग दिया. वो कह रहा था कुछ नहीं बस तू मुझे पसंद नहीं है, तुमको मना किया था फिर क्यों आ गई. मेरे मां-बाप ने मेरी मर्जी के खिलाफ शादी की थी.

'ससुराल वालों ने भी किया ब्लेम'

Advertisement

पीड़िता ने आगे बताया कि विवाद कुछ नहीं है बस मैं उन्हें पसंद नहीं हूं. ससुराल के अन्य लोग ऊपर थे. बड़ा कमरा है इसलिए किसी को आवाज नहीं गई. मैंने उन्हें सुबह बताया था. पहले उन्होंने बोला कि वे मेरे पति को डटेंगे मारेंगे. बाद में फिर मेरे पर ही ब्लेम करने लगे.

खुशबू के परिजनों को घटना की सूचना मिली तो वे उसको खरगोन के मेनगांव थाने लेकर पहुंचे. पुलिस ने पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया. जैतापुर थाने की महिला एएसआई खुशबू के बयान के लिए पहुंची है.

झाड़ू वाले की मदद से घर पर दी सूचना

पीड़िता का कहना है चाकू से दागने के बाद उसने मेरे हाथ पैर बांध दिए थे. शोर मचाने पर चाकू मुंह में डाल दिया. सुबह 4:30 बजे के करीब किसी तरह मैं रस्सी खोल कर बाहर आई और झाड़ू लगाने वाले एक अंकल का मोबाइल लेकर परिवार को सूचना दी. इसके बाद परिवार वाले मुझे अंजार से लेकर यहां अवरकच्छ पहुंचे.

---- समाप्त ----