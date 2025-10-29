scorecardresearch
 

Feedback

MP: कटनी में BJP नेता नीलू रजक की हत्या से भड़का आक्रोश, अकरम खान और प्रिंस जोसफ का शॉर्ट एनकाउंटर, TI सहित दो लाइन अटैच

BJP विधायक संजय पाठक ने नीलू रजक के परिवार के हवाले से बताया कि आरोपी अकरम खान और उसके साथी स्कूल-कॉलेज जाने वाली छात्राओं और युवतियों से 'लव जिहाद' की तर्ज पर अश्लील छेड़खानी करते थे, जिसका नीलू रजक विरोध करते थे. 

Advertisement
X
पुलिस एनकाउंटर में घायल आरोपी.(Photo:Screengrab)
पुलिस एनकाउंटर में घायल आरोपी.(Photo:Screengrab)

MP News: कटनी जिले के कैमोर में हिंदू संगठन और बीजेपी से जुड़े नेता नीलेश 'नीलू' रजक की गोली मारकर हत्या के बाद उपजा तनाव अब पुलिस की कड़ी कार्रवाई से शांत होता दिख रहा है. हत्या के दोनों आरोपी पुलिस एनकाउंटर में घायल हो गए हैं.

एडिशनल एसपी संतोष डहरिया ने बताया कि हत्या के दोनों आरोपी अकरम खान और प्रिंस जोसफ को अलसुबह जिले के कजरवारा से पकड़ा गया. गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायर किया.

पुलिस की जवाबी फायरिंग में 4 गोलियां चलीं और दोनों आरोपी घायल हो गए. दोनों घायलों को तत्काल इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया गया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Indore Bilaspur Narmada Express Archana Tiwari mystery
चलती ट्रेन से लापता हुई कटनी की अर्चना तिवारी... 7 दिन बाद भी नहीं मिला सुराग, सामने आईं 5 थ्योरी 
उड़ते जंक्शन में दौड़ी 2 इंजन और 11बोगियों के साथ यात्री ट्रेन.
MP: एशिया के सबसे लंबे रेल ब्रिज पर 2 इंजन, 11 बोगियों की ट्रेन का ट्रायल सफल 
A girl from Katni in Madhya Pradesh went missing from Narmada Express under suspicious circumstances
28 वर्षीय लड़की ट्रेन से लापता, भोपाल में लास्ट लोकेशन... बर्थ पर लावारिस मिला सामान 
प्रयागराज में रात में भी लग रहा है जाम
कानपुर हो या बनारस, रीवा हो या कटनी... प्रयागराज जाने वाली हर सड़क जाम, रात 2 बजे की ग्राउंड रिपोर्ट 
Teacher suspended for teaching Hindu children how to pray; investigation underway.
MP के स्कूल में हिंदू बच्चों को सिखाई नमाज़, टीचर निलंबित 

'लव जिहाद' और छेड़छाड़ का विरोध बनी हत्या की वजह
इस सनसनीखेज हत्याकांड के पीछे छेड़छाड़ और 'लव जिहाद' का विरोध मुख्य कारण बताया जा रहा है. एक महीने पहले कैमोर के DAV स्कूल में लड़की छेड़ने से मना करने पर अकरम और नीलेश में विवाद हुआ था. परिवार के अनुसार, तब कैमोर पुलिस ने उल्टा नीलेश पर मामला दर्ज कर दिया था और TI के सामने अकरम खान ने नीलेश को गोली मारने की धमकी दी थी.

Advertisement

बिहार से लौटे संजय पाठक

हत्या की जानकारी मिलने के बाद क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक (जो बिहार चुनाव प्रचार में थे) विशेष विमान से विजयराघवगढ़ हॉस्पिटल पहुंचे. पाठक ने जिला कलेक्टर और एसपी से मांग की थी कि अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध गतिविधियों पर अंकुश और संरक्षण देने वालों पर कार्यवाही होने तक मृतक का पोस्टमार्टम और दाह संस्कार नहीं किया जाएगा. 

संजय पाठक ने एक समुदाय विशेष के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा, "हम इस्लामिक राष्ट्र बनने नहीं देंगे." स्थानीय लोगों के आक्रोश और विधायक की मांग के बाद देर शाम पुलिस अधीक्षक ने कैमोर टीआई अरविंद चौबे और प्रधान आरक्षक प्रेम शंकर पटेल को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया है.

खबर लिखे जाने तक विजयराघवगढ़ हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग जमा थे और कटनी-विजयराघवगढ़ मार्ग पर चक्का जाम जारी था. हालात को देखते हुए आईजी और डीआईजी भी मौके पर नजर बनाए हुए थे.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Bihar Election 2025 Schedule
    लव राशिफल
    Raghopur Election
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Mokama Election
    Bihar Election 2025
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Alinagar MLA
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Mahua Chunav
    आर्थिक राशिफल
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Advertisement