scorecardresearch
 

Feedback

MP: तेज बुखार से पीड़ित मरीज की मौत, एक साल बाद फर्जी एलोपैथी डॉक्टर के खिलाफ FIR

इंदौर शहर के हवा बंगला इलाके में स्थित पटेल का क्लिनिक नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड नहीं था और उसके पास एलोपैथी दवाओं से मरीजों का इलाज करने के लिए उचित डिग्री भी नहीं थी.

Advertisement
X
(Photo: Representational )
(Photo: Representational )

इंदौर में तेज बुखार से पीड़ित एक शख्स की मौत के एक साल से भी ज्यादा समय बाद फर्जी एलोपैथी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मृतक की पत्नी की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है. 

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. माधव प्रसाद हसानी ने बताया कि स्थानीय निवासी आरती पलवार ने 'जन सुनवाई'  में शिकायत की थी कि उनके पति श्याम पलवार की 22 मई 2024 को प्रदीप पटेल नामक व्यक्ति द्वारा इलाज किए जाने के बाद मृत्यु हो गई थी. महिला की शिकायत के बाद जाँच शुरू की गई.

अधिकारी ने बताया कि जांच में पाया गया कि शहर के हवा बंगला इलाके में स्थित पटेल का क्लिनिक नियमों के अनुसार रजिस्टर्ड  नहीं था और उसके पास एलोपैथी दवाओं से मरीजों का इलाज करने के लिए उचित डिग्री भी नहीं थी.

सम्बंधित ख़बरें

फर्जी सीबीआई अफसर बनकर लूटे दो करोड़. (Photo: AI-generated)
Delhi में नकली CBI अफसर बनकर लूटे 2.3 करोड़, महिला सहित 2 पकड़े गए 
fake disabled teacher recruitment
कोई मूक तो कोई बधिर बनकर कर रहा नौकरी... राजस्थान में शिक्षक भर्ती का चौंकाने वाला खुलासा 
Diamond Fake Thef
32 करोड़ के हीरे चोरी होने की बात फर्जी निकली, मालिक ने इस लालच से खुद रची थी साजिश 
इंदौर के चंदन नगर में बदले गए गलियों के नाम.
इंदौर में पार्षद ने खुद ही बदल दिए गलियों के नाम, BJP बोली- ये लैंड जिहाद; FIR होगी  
indore love jihad
इंदौर में युवती ने बिल्डिंग से लगाई छलांग 

हसानी ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर पटेल के खिलाफ मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम और मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा संस्थान (नियंत्रण) अधिनियम के तहत FIR दर्ज की गई है.

स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय गुप्ता ने बताया कि महिला की शिकायत के अनुसार, उसका पति तेज़ बुखार का इलाज कराने पटेल के क्लिनिक गया था.

Advertisement

उन्होंने बताया कि पटेल एक मेडिकल स्टोर के साथ-साथ क्लिनिक भी चला रहा था. अधिकारी ने बताया कि यह भी पता चला है कि पटेल के पास फार्मेसी और इलेक्ट्रो-होम्योपैथी की डिग्री है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement