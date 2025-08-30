7 दिन बाद लौटी श्रद्धा तिवारी ने थाने में दिखाए Love मैरिज के सबूत, पिता को छोड़ पति संग हुई रवाना, बोली- परिवार से जान का खतरा है

MP News: इंदौर से सात दिन पहले लापता हुई 22 साल की आयुषी उर्फ श्रद्धा तिवारी शुक्रवार सुबह खुद थाने पहुंची. उसने करणदीप से शादी करने की बात कही. इसके कुछ सबूत भी जोड़े ने पुलिस को सौंपे. करणदीप गुजराती समाज कॉलेज में इलेक्ट्रिशियन है. पुलिस ने लापता होने और सात दिनों तक फरार रहने के बारे में पूछताछ की.

एमआईजी थाना पुलिस को पूछताछ में श्रद्धा ने बताया कि वह घर से निकलने के बाद बॉयफ्रेंड सार्थक के संपर्क में थी और उसके साथ भागने का प्लान बनाया था. लेकिन सार्थक रेलवे स्टेशन नहीं पहुंचा, तो वह ट्रेन से रतलाम चली गई. वहां उसे करणदीप मिला. दोनों ने मंदसौर और फिर महेश्वर पहुंचकर एक मंदिर में शादी कर ली.

शादी के बाद दोनों सांवरिया सेठ जा रहे थे, तभी श्रद्धा अचानक एमआईजी थाने पहुंची. वहां उसके परिजन भी मौजूद थे. पुलिस ने बंद कमरे में पूछताछ की, जिसके बाद श्रद्धा अपने पति करणदीप के साथ चली गई.

उधर, करणदीप ने कहा, ''हमें परिवार से जान का खतरा है. हमने शादी की है, हम जा रहे हैं.''

श्रद्धा के पिता अनिल तिवारी ने कहा, ''मेरी बेटी बालिग है, मैं कानूनन कुछ नहीं कर सकता. लड़के के परिवार से बात हुई, लेकिन वे भी नहीं माने.''

पिता ने यह भी कहा, ''मेरी बेटी को गुमराह किया गया है. उसकी बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए.''

