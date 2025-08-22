इंदौर में फिर लव जिहाद: अवि बनकर मिले ओवैस की पोल खुली तो की मारपीट, तीसरी मंजिल से कूदी लड़की

मध्य प्रदेश में लगातार लव जिहाद के मामले में वृद्धि देखने को मिल रही है. यहां सरकार द्वारा कानून भी बनाया गया है उसके बावजूद भी कई लव जिहादी अपनी हरकतों से बाज़ नहीं आ रहे हैं. वे नाम बदलकर और धर्म छुपाकर हिंदू युवतियों से दोस्ती कर उन्हें अपने जाल मे फंसाकर उनके साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं. साथ ही धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहे हैं.

एक ऐसा ही मामला इंदौर के सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र में सामने आया है. यहां फ्लैट दिलाने के बहाने एक हिन्दू युवती से ओवैस कुरैशी ने अवी बन कर चार साल पहले दोस्ती की थी और उसके बाद उसे एक महिला मित्र के फ्लैट में रखा. फिर उसने शादी का झांसा देकर कई बार उसके साथ गलत काम किया. इसी बीच युवती का कई बार उससे विवाद भी हो गया. वहीं बुधवार रात पीड़िता अवी की जांच पड़ताल करने के लिए सेंट्रल कोतवाली क्षेत्र में पहुंची तो ओवैस उसे सड़क से मारता पीटता हुआ अपने घर ले गया और वहां जाकर कपड़े से युवती का मुंह दबा दिया.

इस सब के बाद वह युवती के साथ तीसरी मंजिल पर गया. यहां युवती ने इमारत से छलांग लगा ली. वह तो गनीमत रही कि इमारत से गिरने पर युवती तारों के जाल में उलझ गई और हल्की फुल्की चोट के साथ जीवित बच गई. युवती ने बताया कि ओवैस ने उसे अवि नाम बताया था और शादी करके अलग रहने की बात कही थी. मैं उसी की जांच करने के लिए इसके घर पर आयी थी.

वहीं आरोपी और आरोपी के परिवार ने युवती के फोन से सारे सबूत भी डिलीट कर दिए जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे इलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं इस मामले में सेंट्रल कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि इसके पहले भी इनके आपसी विवाद हो चुके हैं. युवती के आवेदन पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है पर कल जो हुई घटना है उसको लेकर युवती ने किसी प्रकार की शिकायत पुलिस में नहीं कराई गई है.

